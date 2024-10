Novità daytime Rai 2, la conferenza stampa: le novità Binario 2, La Porta Magica, Playlist e Top

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del daytime di Rai 2. Nei prossimi giorni, infatti, sono in partenza alcune novità, che sono raccontate dal Direttore Angelo Mellone e dai rispettivi conduttori. In primis ci sono Federica Gentile e Gabriele Vagnato, conduttori di Playlist.

In collegamento dalla Stazione Tiburtina di Roma spazio, nella conferenza stampa di presentazione del daytime di Rai 2, a Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, padroni di casa di Binario 2. Dalla sede Rai di Torino c’è Andrea Delogu, conduttrice de La Porta Magica. Infine, in streaming c’è Enzo Miccio, volto di TOP Tutto quanto fa tendenza.

Conferenza stampa daytime Rai 2, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa. Prende la parola il Direttore Mellone: “Stiamo ridisegnando l’offerta di Rai 2, proponendo un palinsesto orientato a determinati target. Sono delle scommesse, dei tentativi molto innovativi. Playlist, ad esempio, è un ritorno alla tradizione, in modo però innovativo. Vogliamo far diventare Rai 2 la rete della contemporaneità, per capire meglio il mondo e noi stessi. La nostra direzione sta facendo un lavoro enorme, devo dire grazie a tutti perché per tre giorni, da domani al 21, regaleremo al pubblico prodotti nuovi“.

Il primo show analizzato è Binario 2. La conduttrice Carolina Di Domenico: “Finalmente ci siamo, siamo prontissimi. Vogliamo avere un contatto stretto con le persone, avremo anche degli inviati che ci permettono di collegarci dall’esterno della stazione“. Gianluca Semprini: “Nel format tenteremo di raccontare quello che gli italiani stanno pensando, in parte anche intervistandoli“. Angelo Mellone: “Ho sempre sognato di fare un programma dentro una stazione, l’idea è nata all’inizio dell’anno. Ci sono tanti linguaggi, dall’intrattenimento all’informazione, passando per la comicità. C’è un cast variegato e in trasformazione. Il terzetto è composto da grandi professionisti, che hanno un compito importante: raccontare l’Italia e gli italiani“.

Enzo Miccio per Top Tutto quanto fa tendenza

La conferenza stampa delle novità del daytime di Rai 2 procede con Enzo Miccio: “Sono orgoglioso di condurre Top Tutto quanto fa tendenza, è un programma storico con il quale parleremo di bellezza a tutto tondo, raccontando il nostro paese e le potenzialità del Made in Italy. Definirlo un format di moda sarebbe banale: viaggeremo molto ed affronteremo tematiche che variano dalla cucina all’architettura“. Il Direttore Angelo Mellone aggiunge: “Top è un programma al quale sono molto affezionato, avendolo prodotto ed anche condotto. L’Italia ha tanti settori di eccellenza, che portano avanti il marchio del Made in Italy, e noi proveremo a raccontare il top del nostro paese”.

L’attenzione si sposta su Playlist. La conduttrice Federica Gentile: “Avremo quattro ospiti dal vivo ogni settimana, che si esibiscono e si fermano per una intervista. Avremo spazi di approfondimento, con i quali analizziamo, con i giovani, i fenomeni della musica mondiale“. Gabriele Vagnato aggiunge: “Io sono in Rai da poco, faccio i complimenti a tutti per avere delle promozioni. Non so perché lo dicono, io non faccio niente per piacere…“.

Il conduttore indossa una maglietta con scritto “Io amo i giornalisti“. Mellone afferma: “Non c’è competizione, il programma è nato dagli ottimi risultati di Rai Radio 2 Social Club. Inizialmente lo abbiamo concepito come show di classifiche, ma poi si è evoluto. Federica ha la competenza musicale, mentre Vagnato è il rappresentante della generazione social“.

Conferenza stampa daytime Rai 2, Andrea Delogu

La conferenza stampa di presentazione dei daytime di Rai 2 termina con Andrea Delogu. La padrona di casa de La Porta Magica prende la parola: “Abbiamo uno studio meraviglioso, ringrazio tutti per l’opportunità. Il nostro è un people show. Partiamo dalle storie di alcune persone, che desiderano cambiare e noi costruiamo la trasmissione intorno ai desideri dei protagonisti. Li seguiremo non solo per l’ora di messa in onda, per tutto il percorso di cambiamento. Non sarò da sola, con me ci sarà un team di professionisti”. Mellone: “Quella della trasformazione è una tendenza che va indagata. Delogu è una delle professionisti più coerenti con il concept del programma, che si basa sulle seconde possibilità”.

La conferenza stampa va avanti con le domande dei giornalisti. La prima è per Enzo Miccio, che commenta il suo debutto da presentatore in Rai: “Mi sento al primo giorno di scuola, sento grande responsabilità, ma mi sono sempre piaciute le sfide. Per me è Top la buona educazione ed il senso civico. Ciò che non lo è la conformazione: ognuno deve rimanere sé stesso, coltivate le vostre personalità“.

Mellone sottolinea: “Chiunque paragonerà gli ascolti fra Fiorello e Binario 2 sarà in malafede. I programmi del daytime vanno tutti bene su Rai 2. Su ciò che viene dopo ci sono delle criticità oggettive, in tv le rivoluzioni non funzionano mai, ma pagano le trasformazioni progressive“. Federica Gentile, interrogata in tal senso, ammette: “La musica italiana è in fermento, da sempre è la rappresentazione del cambiamento generazionale. Oggi è importantissimo essere performer“.

Le ultime domande

La conferenza stampa del daytime di Rai 2 si avvia alla conclusione con gli ultimi quesiti. Ancora Mellone: “Abbiamo avviato la rimodulazione del palinsesto della rete, per catturare un pubblico più giovane rispetto a quello di Rai 1. Ma lavoro con una logica di addizione, non di sottrazione. Al momento non è sul tavolo l’idea di eliminare format“. Interrogato da Marida Caterini, il Direttore conferma: “Paesi che vai tornerà a gennaio“.

Ancora Mellone: “I programmi non sono la share, ma i contenuti. Le esibizioni di playlist o gli sketch di Binario 2 rimarranno anche dopo la fruizione televisiva. Perroni, Delogu, Di Domenico e Gentile provengono dalla radio, ovvero il media della parola. Il tema è questo: l’ibridazione. Dobbiamo pensare a degli show in grado di viaggiare e muoversi fra i tanti media“. Termina qui l’incontro.