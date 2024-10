Grande Fratello, la puntata del 28 ottobre: Javier contro Shaila, si ritira Eleonora Cecere

Lunedì 28 ottobre, su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Il reality show, come di consueto, è condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, in qualità di opinioniste, ci sono Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Grande Fratello 28 ottobre, Javier ed Helena scoprono quello che è successo in Spagna

Ad inizio puntata, lunedì 28 ottobre, il padrone di casa ha confessato ai concorrenti che Shaila e Lorenzo non sono stati eliminati, ma invece hanno avuto la possibilità di passare la settimana all’interno del Gran Hermano, cioè la versione spagnola del reality. Nella loro avventura iberica, i due si sono lasciati andare alla passione.

Javier, non appena apprende della vicinanza fra i due, va su tutte le furie. L’inquilino, che fino a pochi giorni fa era molto vicino a Shaila, ha attaccato l’ex Velina: “Sotto le coperte mi diceva cose ben diverse, ero disposto ad accettare i suoi giochetti con Lorenzo perché a lei tenevo davvero. Ma l’avresti dovuto dire subito, non si gioca con il cuore delle persone“.

La situazione è peggiorata ulteriormente nel momento in cui sono state mostrate altre clip di Shaila e Lorenzo. A questo punto, Javier è categorico: “Da oggi Shaila non esiste più in questa Casa“. Anche Helena, che ha confessato di essere innamorata di Spolverato, ha attaccato la neo coppia, definendo i due “grandi giocatori“.

Il ritiro di Eleonora Cecere

La diretta del 28 ottobre del Grande Fratello è proseguita con una sorpresa per Jessica Morlacchi, che ha avuto la possibilità di riabbracciare il padre. In seguito, la Porta Rossa si è aperta per una nuova concorrente. Si tratta di Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island, durante il quale ha lasciato quello che da otto anni era il suo fidanzato.

Eleonora Cecere, invece, ha incontrato il marito Luigi, che in lacrime ha confessato che le figlie sono abbattute perché sentono la mancanza della mamma. Il coniuge, inoltre, ha confessato di non essere più in grado di gestire la situazione. Sentendo tali parole, Cecere ha deciso di ritirarsi, definendo la famiglia la sua “priorità”.

Grande Fratello 28 ottobre, il televoto

Al Grande Fratello del 28 ottobre è stato comunicato l’esito del televoto. I concorrenti più votati dal pubblico sono Jessica ed Helena, che in quanto preferite sono immuni. Infine, la lunga diretta è terminata con le consuete nomination. I concorrenti della Casa hanno deciso di mandare al televoto Iago, Clayton, Amanda e Mariavittoria. Il meno votato, il prossimo lunedì, sarà definitivamente eliminato.