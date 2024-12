La Corrida 2024, la vincitrice è Federica Iuliano: chi è, cosa ha fatto ed ascolti

Mercoledì 25 dicembre, nel giorno di Natale, si è svolta la finale de La Corrida 2024 durante la quale ha vinto Federica Iuliano. Al timone dello show, rigorosamente in onda su NOVE, c’è il solito Amadeus. Al suo fianco, nel ruolo di capopopolo, c’è Nino Frassica.

La Corrida 2024 Federica Iuliano, chi è la giovane vincitrice

Federica Iuliano, vincitrice de La Corrida 2024, è una giovane cantante di appena 24 anni. La ragazza è originaria di Sesto San Giovanni, dove lavora all’interno di una nota catena di fast food. Sin da quando è bambina, però, ha la passione per il canto e sogna, un giorno, di trasformare quello che ora è un hobby in un vero e proprio lavoro.

Dopo aver sollevato la coppa, che ha portato a casa grazie all’insindacabile giudizio del pubblico presente in studio, Iuliano ha voluto dedicare la vittoria alla mamma prematuramente scomparsa: “Voglio dedicarle la mia vittoria, perché ho sempre pensato che la mia voce sia un dono che mi ha dato lei. Anche mamma aveva lo stesso mio sogno di cantare, ma il destino è stato crudele. Mi piace pensare che un po’ di lei viva dentro di me. In una società in cui emergono sempre le personalità forti, stasera è arrivata prima una persona che si è sempre sentita ultima“.

La concorrente ha eseguito Hallelujah

Federica Iuliano, nella finale de La Corrida 2024, ha convinto tutti eseguendo una splendida versione di Hallelujah, brano di Leonard Cohen. A completare il podio ci sono Federico Leonardi ed Ombretta Mantovan. Il primo ha suonato Don’t stop me now dei Queen con l’otamatone, particolare strumento musicale originario del Giappone. La seconda è una ventriloqua, che attraverso i suoi pupazzi ha cantato il celebra brano Acqua e Sale di Mina ed Adriano Celentano.

Nel corso dell’ottava ed ultima puntata della prima edizione targata NOVE de La Corrida, il conduttore Amadeus ha consegnato anche il Campanaccio d’Oro. Un premio, questo, che è andato all’esibizione giudicata più divertente. Il pubblico in sala ha deciso che, a pari merito, il titolo va al cowboy Giuseppe Spinetti e al ballerino Murato Rino.

La Corrida 2024 Federica Iuliano, gli ascolti

Sono ottimi gli ascolti ottenuti dalla finale de La Corrida 2024. La vittoria di Federica Iuliano ha intrattenuto, su NOVE, poco più di 1 milione di telespettatori, per una share del 7,85%. Un dato, questo, in crescita rispetto a quelle delle scorse settimane. Lecito immaginare che, nella prossima stagione televisiva, Discovery possa riproporre lo show.