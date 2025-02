Io Canto Senior, il vincitore è Alessandro Rea: chi è, quanto ha vinto e la classifica finale

Alessandro Rea ha vinto la prima edizione di Io Canto Senior. Il talent di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, è giunto al termine venerdì 31 gennaio, quando si è svolta la finale.

Io Canto Senior Alessandro Rea, chi è il vincitore

Alessandro Rea, primo vincitore di Io Canto Senior, è originario di Roma. Ha 47 anni e, ovviamente, come previsto da regolamento, non è un cantante professionista. Nonostante abbia la passione per la musica sin da bambino, l’uomo, nella vita, lavora come assistente capo della polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia. Un impiego al quale tiene molto, definendosi orgoglioso di indossare la divisa.

Alessandro, come ha avuto modo di ribadire più volte durante le ultime settimane, è molto legato ai suoi affetti. In primis a sua mamma, alla quale ha dedicato la vittoria, in quanto è stata la prima persona a credere in lei. Poi, ha speso parole d’amore per la moglie Elisa, con cui è sposato da più di venti anni.

Come è andata la finale

Nella finale di Io Canto Senior, che si è conclusa con il trionfo di Alessandro Rea, hanno cantato in dodici. Dopo le prime esibizioni, i concorrenti sono stati dimezzati, passando a sei: oltre a quello che sarà il vincitore, ci sono Gabriele Paolucci, Saba De Rossi, Massimo Gentili, Giorgio Zuccolo e Caterina Arena. Tutti loro hanno svolto i duetti con i propri coach, al termine dei quali hanno dovuto abbandonare il format altri due partecipanti.

Nella finalissima si sono affrontati Alessandro, Saba, Gabriele e Giorgio. I quattro hanno firmato nuove performance, votate dal pubblico in studio, da Chiara Tortorella (rappresentate di R101) e dai giudici Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Alla fine, tutti loro hanno formato la seguente classifica finale:

Alessandro Rea con 160 punti; Saba De Rossi con 113 punti; Giorgio Zuccolo con 107 punti; Gabriele Paolucci con 97 punti.

Io Canto Senior Alessandro Rea, le parole del vincitore

Alessandro Rea, oltre al prestigio per aver vinto la prima edizione di Io Canto Senior, ha portato a casa il montepremi finale, pari a 30 mila euro. Subito dopo la proclamazione, il campione non ha nascosto la sua emozione: “Tutto è iniziato grazie a mia mamma, io non volevo neanche partecipare. Poi mi sono convinto, ho svolto il primo provino e da lì è iniziata questa avventura incredibile. Mia madre c’è sempre stata, anche quando la vita mi ha portato a fare altre scelte. Non mi aspettavo di vincere il programma, a mio giudizio tutti i finalisti erano fortissimi”.