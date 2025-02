Sanremo, le parole di Emis Killa da Giletti: “Avrei preferito essere al Festival, io solo indagato”

Lunedì 3 febbraio, durante la puntata de Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3, è andata in onda un’intervista ad Emis Killa. Si tratta di una delle prime apparizioni pubbliche per il rapper da quando ha annunciato il ritiro dal Festival di Sanremo. L’artista non ha nascosto il proprio dispiacere per come sono andate le cose.

Lo Stato delle Cose Emis Killa, le parole sulla mancata partecipazione al Festival

Emis Killa, durante Lo Stato delle Cose, è stato intervistato, per strada, dall’inviato Enrico Lupi. Il faccia a faccia si è svolto in un clima surreale: sia l’intervistatore che l’intervistato, infatti, hanno parlato sottovoce per non svegliare il figlio, al punto che sono stati necessari i sottotitoli. Al di là questo, Emis Killa ha, in primis, ammesso il proprio rimpianto per come sono andate le cose: “Chiaramente avrei preferito andare al Festival di Sanremo“.

Lo Stato delle Cose Emis Killa, le parole sull’inchiesta

In seguito, Emis Killa, ne Lo Stato delle Cose, ha parlato dell’indagine nella quale è coinvolto: “Le mie frequentazioni con alcuni esponenti del tifo? Io con loro ho sempre condiviso l’amicizia e basta. Gli affari? Per il momento sono solo indagato, la barberia è una roba lecita, non ho fatto niente di strano. Mi contestano una pericolosità perché io ero presente nel momento in cui c’è stata una colluttazione allo stadio, ma io non ne faccio parte, sono diversi metri indietro, quindi la pericolosità dove sta? Io non ho mai mollato neanche uno schiaffo all’interno di uno stadio. Questo è tutto ciò che posso dire. Se sono preoccupato? Assolutamente no“.

Il rapper ha pubblicato nelle scorse ore la hit Demoni

Come già detto in precedenza, Emis Killa, per sua scelta, non salirà sul palco del Festival di Sanremo. Il rapper, fra pochi giorni, avrebbe dovuto esordire sull’Ariston con l’inedito dal titolo Demoni. Dopo ciò che è avvenuto, l’artista ha deciso di pubblicare tale hit nelle scorse ore, nella notte fra lunedì 3 e martedì 4 febbraio.

Il singolo, che dopo poche ore dalla pubblicazione conta già migliaia di visualizzazioni su YouTube, strizza l’occhio al pop e narra la storia d’amore fra un ragazzo e una ragazza, concentrandosi soprattutto sulla chimica fra i protagonisti.

Per quel che concerne la gara, sia Carlo Conti che la Rai hanno già comunicato che non provvederanno a sostituire Emis Killa. L’elenco dei Big al centro della kermesse, al via martedì 11 febbraio, si riduce a 29 partecipanti.