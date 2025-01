Primo Appuntamento, la puntata del 28 gennaio: single, cene ed andamento coppie

Martedì 28 gennaio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma è condotto da Flavio Montrucchio, che ha il compito di accogliere i single nel locale. Il format prende il via dalle ore 21:20 circa.

Primo Appuntamento 28 gennaio, Daniela con Matteo

A Primo Appuntamento di oggi, martedì 28 gennaio, è dato spazio a Daniela. Ha 41 anni ed è di Cagliari, dove lavora come impiegata in un ufficio. Nel fine settimana lavora in una discoteca, attività che le ha permesso di incontrare varie persone, ma nessuna intenzionata ad iniziare una relazione seria. Afferma: “Amo vestirmi in modo tale da farmi notare, mi piace che si vedano i tatuaggi. Sono solare e simpatica, non sono scontrosa e mi adatto a chi ho davanti“.

Incontra il 44enne Matteo, responsabile di sala e barman di Rimini. Ha due figlie e ricerca una donna sorridente e capace di affrontare una conversazione. Ama ciò che è stravagante.

Omar e Marta

In seguito, le porte del locale di Primo Appuntamento si aprono per Omar, 29enne di Torino. Sin dalla nascita è cieco, viaggia per il mondo da solo ed è un insegnante di lingue. Sottolinea: “Spero di conoscere una persona che sia in grado di stupirmi: mi dà adrenalina il pensiero di affrontare una cosa imprevista“. Cena con Marta, 23enne studentessa della provincia di Torino. Si definisce “ansiosa, logorroica, estroversa e paranoica“. Da sempre ricerca una relazione, ma è convinta che gli uomini attuali non siano alla ricerca di una frequentazione seria, ma solo di avventure temporanee.

Flavio Montrucchio accoglie, poi, Vincenzo, 23enne di Sorrento. Fa l’accompagnatore turistico e, nel tempo libero, ama andare a fare escursioni. Ricerca l’amore perché è un sentimento che, a suo dire, non ha mai provato nella sua vita. Spera di conoscere una persona diversa da lui e con la quale instaurare conversazioni interessanti. Per Vincenzo arriva Jacopo, educatore cinofilo e laureato in psicologia di Foggia. Ha 26 anni e si augura di avere a che fare con un ragazzo “carino”.

Primo Appuntamento 28 gennaio, Walter e Susj

Infine, a Primo Appuntamento del 28 gennaio ci sono Walter e Susj. Il primo ha 68 anni, è di Como ed è alla ricerca di “amore e divertimento“. Cose, queste, che ha messo da parte per decenni, durante i quali si è dedicato al suo lavoro in panetteria. Spera di sentire le farfalle nello stomaco con Susj, 57enne che organizza matrimoni. Ricerca un partner disposto ad accettare “la sua personalità folle e la sua passionalità“.