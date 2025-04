Rai 4 propone il film dal titolo Last Straw. Si tratta di una pellicola di genere horror con atmosfere thriller.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 21 minuti.

Regia e protagonisti del film Last Straw

La regia è di Alan Scott Neal. Protagonisti principali sono Nancy Osborn e Jake Collins interpretati rispettivamente da Jessica Belkin e Taylor Kowalski. Nel cast anche Joji Otani-Hansen, che dà il volto al personaggio di Bobby.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Germantown ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio di New York.

La produzione è della AC3 Media in collaborazione con Bad Grey e Burn Later Productions.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Last Straw in onda su Rai 4

Il film è un horror interpretato da Jessica Biel, che si era già cimentata nel medesimo genere in American Horror Story.

Jessica interpreta Nancy, una giovane cameriera che lavora in un ristorante situato lungo una strada poco trafficata. Nancy svolge anche il turno di notte. La cittadina in cui si trova è molto piccola e fa parte della remota provincia rurale americana.

Durante una notte in cui era di turno, un assassino mascherato penetra nel locale e comincia a giocare con lei in una sorta di botta e risposta in cui è in gioco la vita stessa di Nancy.

Spoiler finale

Questo tragico gioco continua incessantemente e in maniera sempre più crudele, fino all’alba e Nancy deve combattere per non soccombere allo sconosciuto che sta demolendo tutto il suo coraggio.

Nell’uomo, ad un certo punto, si scatena una follia omicida che si comprenderà totalmente solo nelle ultime scene finali.

Last Straw: il cast completo

Di seguito il cast del film Last Straw e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori