Sky Cinema Uno propone il film dal titolo Eterno Visionario. Si tratta di una pellicola di genere biografico con atmosfere sentimentali.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 52 minuti.

Regia e protagonisti del film Eterno Visionario

La regia è di Michele Placido. Protagonisti principali sono Luigi Pirandello e Antonietta Portulano interpretati rispettivamente da Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi. Nel cast anche Giancarlo Commare, che dà il volto al personaggio di Stefano Pirandello.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Italia, la location principale è Roma ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Lazio.

La produzione è della Goldenart Production in collaborazione con Rai Cinema e Pulsar Content.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Eterno Visionario in onda su Sky Cinema Uno

Autunno 1934. Il celebre Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, è in viaggio verso Stoccolma per ricevere il culmine del riconoscimento letterario: il Premio Nobel. Durante questo significativo percorso in treno, la mente del drammaturgo è un vortice di ricordi, popolato dai fantasmi dei personaggi che hanno animato la sua vita e ispirato la sua opera rivoluzionaria.

Alla sua quindicesima regia, Michele Placido ci conduce nel cuore della vita intima e inedita di Luigi Pirandello, interpretato magistralmente da Fabrizio Bentivoglio. Il film esplora il suo rapporto burrascoso con la moglie Antonietta Portulano (Valeria Bruni Tedeschi), i conflitti con i figli e la passione dirompente per Marta Abba (Federica Vincenti), sua musa ispiratrice e amore proibito. Un omaggio al genio siciliano, un autore modernissimo e scandaloso per i suoi tempi.

Il racconto si snoda attraverso le dinamiche familiari complesse di Pirandello, mostrando le tensioni e le incomprensioni che hanno segnato il suo privato. Il rapporto con Antonietta è dipinto come tormentato, influenzato dalla sua instabilità emotiva. I conflitti con i figli, tra cui Stefano (Giancarlo Commare), Lietta (Aurora Giovinazzo) e Fausto (Michelangelo Placido), emergono come un ulteriore elemento di fragilità nella sua vita.

Spoiler finale

Allo stesso tempo, il film celebra la figura di Marta Abba, attrice talentuosa che ha acceso la passione di Pirandello e ispirato molte delle sue opere. Il loro legame intenso e controverso è esplorato in tutta la sua forza e complessità.

Attraverso questi aspetti intimi, “Essere Pirandello” offre uno sguardo nuovo sul grande artista, rivelando le sue fragilità umane e le fonti della sua straordinaria creatività. Il film, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, rende omaggio a un gigante della letteratura nel novantesimo anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel.

Con la partecipazione di Michele Placido stesso e di Ute Lemper, il film è liberamente ispirato a “Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello” di Matteo Collura. La sceneggiatura è firmata da Placido, Collura e Toni Trupia.

Eterno Visionario: il cast completo

Di seguito il cast del film Eterno Visionario e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori