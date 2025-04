Martedì 15 aprile, Giallo propone la puntata Morta come te de Le indagini di Roy Grace. Si tratta del primo appuntamento della terza stagione.

Le indagini di Roy Grace Morta come te, regista e dove è girata

Le indagini di Roy Grace, produzione appartenente al genere poliziesco, è realizzata dalle società Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions.

La terza stagione, al via in prima visione e in chiaro su Giallo, ha debuttato, sull’emittente britannica ITV, nel 2023. Il capitolo è composto da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 90 minuti. La rete, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, il martedì dalle ore 21:10 circa.

Le riprese si sono svolte in Gran Bretagna. La sceneggiatura è firmata da Ben Court, Ed Withmore e Caroline Ip. La trama, invece, è di John Alexander, Isher Sahota e William Sinclair.

Le indagini di Roy Grace Morta come te, la trama

Al centro della trama, anche nei nuovi episodi della serie, c’è l’investigatore Roy Grace. Quest’ultimo, affiancato dall’inossidabile team di agenti, è chiamato, ogni settimana, a risolvere i più complessi casi di crimini.

Nel corso dell’appuntamento intitolato Morta come te, i protagonisti partecipano alla festa di addio dell’assistente capo Alison Vosper. Il party, molto importante e al quale partecipano alcune delle persone maggiormente in vista della città, si svolge presso il Royal Edward Hotel.

Spoiler finale

Un evento tanto improvviso quanto drammatico sconvolge la vita di tutti i presenti nella struttura. Roy Grace è chiamato, così, ad indagare, ma si trova ben presto di fronte ad una posizione decisamente molto scomoda. Il personaggio principale, infatti, deve interrogare tutte le persone presenti in quel momento, compresi i vertici della polizia. In compagnia di Branson, Grace intuisce che ciò che è avvenuto potrebbe essere in qualche modo legato ad una serie di crimini avvenuti nel 1997 a Brighton e rimasti insoluti nel corso degli anni.

Le indagini di Roy Grace Morta come te, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le indagini di Roy Grace, la cui terza stagione prende il via oggi, martedì 15 aprile, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.