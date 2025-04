Canale 5 propone questa sera la seconda ed ultima puntata della serie tv Il Turco con Can Yaman.

La serie televisiva “Il Turco” è stata girata nella suggestiva cornice della città di Budapest, in Ungheria. In particolare, l’intera produzione si è svolta all’interno dei rinomati Korda Studios.

Questi studi cinematografici all’avanguardia, situati nella capitale ungherese, hanno fornito l’ambiente ideale per ricreare le atmosfere storiche e le epiche battaglie narrate nella fiction. La scelta di Budapest e dei Korda Studios sottolinea l’impegno per una produzione di alta qualità, capace di immergere completamente lo spettatore nel drammatico racconto de “Il Turco“.

Il Turco ultima puntata: trama

La seconda e ultima puntata de “Il Turco” si apre con una Moena sull’orlo del baratro. Marco, determinato a respingere l’imminente assalto turco, galvanizza gli abitanti, preparando con meticolosità le difese del villaggio. Inaspettatamente, al fianco dei moenesi si schierano Balaban, Decebel e Gunther, figure enigmatiche dal passato guerriero, che mettono a disposizione la loro esperienza e abilità nel combattimento, addestrando con rigore gli uomini e le donne pronti a difendere la propria terra.

L’attacco turco si scatena con violenza inaudita. Nel fragore della battaglia, Hasan Balaban si erge a scudo della sua amata Gloria, proteggendola con ferocia da ogni minaccia. Ma il destino, crudele e inaspettato, si manifesta attraverso un ordine spietato di Marco: Angelo, suo fedele luogotenente, colpisce a morte Decebel. La perdita improvvisa e brutale getta nello sconforto Balaban e i membri della divisione Artigli, uniti da un legame indissolubile.

La battaglia infuria, culminando in un confronto diretto tra l’esercito di Marco e gli eroici abitanti di Moena. Consumato dal dolore per la morte di Decebel, Balaban compie un gesto inatteso: si presenta nel campo nemico con una bandiera bianca, sfidando apertamente Marco a un duello all’ultimo sangue. Tuttavia, l’ombra di Skeletwolf si interpone tra loro. Il feroce guerriero si fa avanti per affrontare Balaban, dando vita a uno scontro brutale e senza esclusione di colpi. Quando Hasan sembra ormai sul punto di soccombere, un evento inatteso ribalta le sorti del combattimento.

Marco, uscito vittorioso, viene acclamato come un eroe dal suo esercito. Forte del suo trionfo, annuncia le sue imminenti nozze con la contessa Diana, suggellando il suo potere e la sua ascesa sociale. Ma un’ombra oscura si allunga sul destino di Gloria. Diana, consumata dalla gelosia e dal desiderio di vendetta, la tiene prigioniera, tramando nell’ombra.

Spoiler finale

Balaban, disperato per la sorte dell’amata, elabora un piano audace e rischioso per liberarla dalle grinfie di Diana. Il confronto finale tra Balaban e Marco è inevitabile. I due nemici si fronteggiano in un duello carico di tensione e risentimento. Ma Marco, consapevole di non poter sconfiggere Balaban in un leale combattimento, ricorre a un atto di inaudita crudeltà: ordina ai suoi mercenari di appiccare il fuoco alla pira su cui Gloria è stata legata. La donna muore tra atroci sofferenze, lasciando Balaban annientato dal dolore e dalla sete di vendetta.

Il drammatico epilogo vede Marco catturato e riportato in Turchia, dove dovrà rispondere delle sue azioni. Hasan Balaban, pur segnato dalla perdita, riconquista il suo onore e la sua libertà, scomparendo nel mistero, lasciando dietro di sé la leggenda di un guerriero tormentato ma indomito.

Il cast della serie Il Turco

Di seguito il cast con i protagonisti principali della serie tv con Il Turco