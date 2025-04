Italia 1 propone il film dal titolo The King’s Man Le origini. Si tratta di una pellicola di genere azione con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2021 e la durata è di un’ora e 59 minuti.

Regia e protagonisti del film The King’s Man Le origini

La regia è di Matthew Vaughn. Protagonisti principali sono Orlando Oxford e Conrad Oxford interpretati rispettivamente da Ralph Fiennes e Harris Dickinson. Nel cast anche Gemma Arterton, che dà il volto al personaggio di Polly Wilkins.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Italia, la location principale è Torino ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Piemonte.

La produzione è della 20th Century Studios in collaborazione con Marv Films e Cloudy Productions.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo The King’s Man.

Trama del film The King’s Man Le origini in onda su Italia 1

Agli albori del XX secolo, mentre le tensioni internazionali minacciano di sfociare in un conflitto globale, il nobile pacifista inglese Orlando Oxford è determinato a proteggere suo figlio Conrad dagli orrori della guerra, dopo aver perso la moglie in un tragico evento durante la guerra boera. Orlando crede fermamente che la diplomazia e l’astuzia siano armi più potenti della violenza.

Tuttavia, una cospirazione oscura tramata da un misterioso pastore scozzese di nome Grigori Rasputin e da un’organizzazione segreta di potenti individui minaccia di destabilizzare il mondo. Questo gruppo di tiranni e menti criminali, che include figure come Gavrilo Princip, il nazionalista serbo responsabile dell’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, e la spietata ballerina Mata Hari, mira a scatenare la Prima Guerra Mondiale per i propri loschi fini.

Orlando, con l’aiuto dei suoi fidati collaboratori, tra cui la governante e abile combattente Polly Wilkins e il suo fedele braccio destro Shola si ritrova coinvolto in una pericolosa corsa contro il tempo per sventare i loro piani. Mentre Conrad, desideroso di servire il suo paese, si scontra con gli ideali pacifisti del padre, Orlando è costretto a mettere da parte i suoi principi e a imbracciare le armi per proteggere ciò che ama e prevenire una catastrofe di proporzioni globali.

Le loro indagini li conducono attraverso l’Europa, dalle sfarzose corti reali ai pericolosi campi di battaglia. Lungo il percorso, incontrano figure storiche chiave come il re Giorgio V , l’imperatore tedesco Guglielmo II e lo zar Nicola II di Russia , tutti manipolati dalla rete di spie e sabotatori del misterioso nemico.

Spoiler finale

Mentre la guerra si fa sempre più imminente, Orlando, Polly e Shola si rendono conto che per contrastare un nemico così subdolo e potente è necessaria un’organizzazione completamente nuova, un’agenzia di intelligence indipendente, operante nell’ombra e guidata da un ferreo codice d’onore. È in questo contesto di intrighi internazionali e conflitti imminenti che nasce Kingsman, fondata sui principi di discrezione, lealtà e difesa dei più deboli.

Il film culmina in una serie di scontri adrenalinici e rivelazioni sorprendenti, dove Orlando e il suo team devono affrontare i leader della cospirazione in una battaglia per il futuro del mondo. Conrad, nel frattempo, dimostra il suo coraggio e la sua lealtà, comprendendo infine il vero significato del sacrificio e dell’onore.

The King’s Man Le origini: il cast completo

Di seguito il cast del film The King’s Man Le origini e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori