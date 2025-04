Il film Havoc, in onda su Netflix, è un thriller d’azione che mescola corruzione, violenza e lotta per la sopravvivenza. Il film del 2025, di genere azione, thriller, poliziesco e drammatico, ha una durata di 105 minuti ed è prodotto tra Stati Uniti e Regno Unito.

Regia e produzione del film Havoc

La regia di Havoc è affidata a Gareth Evans, noto per il suo lavoro in The Raid e Apostle.

Il film è prodotto da Netflix, in collaborazione con Fifth Season, Film4, Likely Story, Lost Winds Entertainment e Omniscient Productions, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Walker e Luis Guzmán, interpretati rispettivamente da Tom Hardy e Forest Whitaker. Nel cast troviamo anche Timothy Olyphant nel ruolo di Johnny.

Dove è stato girato?

Le riprese di Havoc si sono svolte negli Stati Uniti e Regno Unito, sfruttando ambientazioni urbane per ricreare l’atmosfera cupa e violenta della storia.

Gran parte delle scene sono hanno coinvolto anche Londra, con location che enfatizzano il senso di tensione e pericolo vissuto dai protagonisti. Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Havoc.

Trama del film Havoc

Dopo un affare di narcotraffico degenerato in un bagno di sangue, il detective Walker (Tom Hardy) si ritrova inaspettatamente invischiato in una complessa e pericolosa rete di corruzione e cospirazione che serpeggia nelle viscere della città, minacciando di farla implodere. Nel disperato tentativo di strappare dalle grinfie del pericolo il figlio di un influente politico – un giovane tormentato da un rapporto difficile e conflittuale con la figura paterna – Walker si trova a dover fronteggiare una schiera di criminali efferati e senza scrupoli. La sua indagine lo spinge sempre più a fondo nella melma di segreti inconfessabili, costringendolo a svelare la scomoda verità che si cela dietro un sistema di potere corrotto fino al midollo, i cui tentacoli si estendono fino ai vertici più alti della società. Spoiler finale In questa lotta impari contro nemici invisibili e onnipotenti, Walker trova un inatteso quanto prezioso alleato in Luis Guzmán. Si tratta di un individuo ambiguo e dai metodi poco ortodossi. Con il suo aiuto, e quello di altri compagni di ventura che emergono dalle pieghe più oscure della città, Walker si addentra in un labirinto di violenza brutale e tradimenti subdoli, un mondo spietato dove la lealtà è un miraggio e ogni singola scelta potrebbe rivelarsi fatale, condannandolo a un destino senza ritorno. La posta in gioco si alza vertiginosamente, e Walker dovrà mobilitare ogni risorsa, ogni fibra del suo essere, per sopravvivere e svelare la verità prima che le tenebre inghiottano l’intera città.

Ecco il cast principale del film Havoc con i rispettivi personaggi