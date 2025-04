Venerdì 25 aprile, su DMax prende il via I Demoni dello Sport. Il programma, novità dei palinsesti della rete Discovery, parte alle 21:25 circa.

I Demoni dello Sport, il conduttore è Marco Cattaneo

I Demoni dello Sport è articolato in una serie di tre documentari speciali, dedicati ad altrettanti campioni dello sport internazionale. Persone ancora prima di personaggi, che hanno vissuto delle esistenze nelle quali non sono mancate né luci né ombre.

DMax, salvo improvvise modifiche di palinsesto, propone i tre appuntamenti con cadenza settimanale, nel prime time del venerdì. Subito dopo la fine della messa in onda televisiva, le puntate sono rilasciate in prima visione e in streaming tramite l’applicazione Discovery.

Al timone de I Demoni dello Sport c’è Marco Cattaneo. Quest’ultimo è uno dei volti più conosciuti del giornalismo italiano, avendo guidato spazi di approfondimento dedicati al calcio sia su Sky che su DAZN.

La prima puntata dedicata a Marco Pantani

La prima puntata de I Demoni dello Sport, in onda su DMax venerdì 25 aprile, è dedicata a Marco Pantani. Quest’ultimo, soprannominato in tutto il mondo come il Pirata, ha avuto una storia sportiva ed umana contraddistinta da vari alti e bassi.

Pantani è stato un punto di riferimento per il mondo del ciclismo internazionale. Nel 1998 è entrato nella storia di tale sport, in quanto è riuscito, nella stessa stagione, a vincere sia il Tour de France che il Giro d’Italia.

Pantani, nell’apice della sua carriera, ha dovuto affrontare prima gravi infortuni, poi le accuse di doping. In poco tempo, l’atleta è divenuto la vittima di un sistema decisamente malato, che in breve tempo lo ha convinto ad abbandonare il mondo della bicicletta. Da quando si è interrotta la carriera sportiva, per il Pirata è iniziato un periodo di vita decisamente molto complesso. La situazione, nel giro di poco tempo, è degenerata, al punto che Pantani è sprofondato in un baratro di dipendenze, che lo ha distrutto.

I Demoni dello Sport, le dichiarazioni di Marco Cattaneo

Come riporta l’agenzia di stampa Ansa, alla vigilia de I Demoni dello Sport il conduttore Marco Cattaneo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Parlando del format ha dichiarato: “Penso sia necessario, oggi, soffermarci sul tema delle fragilità degli sportivi che non sono soltanto, come sono stati raccontati per anni, gli invincibili supereroi capaci di ogni impresa e immuni da ogni debolezza. Ma uomini come tutti noi, con le stesse sensibilità che abbiamo noi, ma più di noi forse faticano a farlo sapere“.