La settimana dal 2 al 6 giugno 2025 di Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, sarà caratterizzata da colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Il matrimonio tra Miguel ed Esther viene annullato, mentre Gracia affronta nuove difficoltà. Manuela continua a indagare sulla morte di Óscar, sospettando che non si sia trattato di un suicidio. Nel frattempo, Donna Paca intensifica le sue manovre per controllare la tenuta, mentre Lucas e Julia fanno una scoperta inaspettata.

Ritorno a Las Sabinas 2-6 giugno 2025: puntata lunedì 2 giugno 2025

Esther torna da una conferenza con le idee chiare sul suo matrimonio e prende una decisione drastica. Nel frattempo, Gracia e Paloma assumono Wilson per assistere Emilio, nonostante la riluttanza del padre. Manuela, sempre più convinta che Óscar non si sia suicidato, cerca nuove prove per confermare i suoi sospetti.

Puntata martedì 3 giugno 2025

Donna Paca interviene personalmente nella relazione tra Gracia e Miguel, ricattando la giovane e costringendola a prendere una decisione difficile. Nel frattempo, Manuela è vicina a scoprire chi ha avvelenato la riserva di Don Emilio, ma qualcuno tenta di depistarla.

Ritorno a Las Sabinas 2-6 giugno 2025: puntata mercoledì 4 giugno 2025

Miguel, devastato dalla rottura con Gracia, prende una decisione che lascia tutti senza parole. Nel frattempo, Gracia cerca di riottenere il suo lavoro, mentre Nati organizza una cena di famiglia per pochi intimi. Lucas e Julia fanno la conoscenza di Lucía, mentre il legame tra Carla e Tomás prende una direzione del tutto inaspettata.

Puntata giovedì 5 giugno 2025

La notizia dell’annullamento del matrimonio tra Miguel ed Esther si diffonde rapidamente in paese. Miguel affronta Gracia in un duro faccia a faccia, mettendolo in contrasto con Tano. Nel frattempo, Silvia decide di prendere in mano la situazione per calmare le acque, mentre Esther cerca di superare il dolore concentrandosi sul lavoro.

Puntata venerdì 6 giugno 2025

Miguel si offre di aiutare Manuela a trovare l’aggressore di Esther, mentre Donna Paca, sempre più in difficoltà nella gestione della tenuta, chiede aiuto a una persona inaspettata. La vicinanza di Paloma permette a Paca di rivivere vecchi ricordi, mentre Amparo ha in mente un piano per Lucas e Julia.