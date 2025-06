La settimana dal 2 all’8 giugno 2025 di La Promessa, in onda su Rete 4, sarà caratterizzata da colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Manuel viene arrestato per l’omicidio di Gregorio, mentre Jana cerca disperatamente di aiutarlo. Ricardo, furioso, scopre che Pia è ancora viva e affronta Rómulo per avergli mentito. Nel frattempo, Cruz e Alonso si alleano per separare definitivamente Manuel e Jana.

La Promessa 2-8 giugno 2025: puntata lunedì 2 giugno 2025

La duchessa Amalia accusa Lope di essere inadeguato per sua figlia Vera, sostenendo che la loro relazione sia solo un capriccio. Julia, nel frattempo, rivela a Martina il suo vero scopo: scoprire la verità da Curro, che ha assistito il suo fidanzato Paco prima che morisse.

Nel frattempo, Cruz minaccia di cacciare chiunque osi rivelare la storia d’amore tra Jana e Manuel, mentre Amalia chiede a Vera il denaro sottratto al padre. María, triste per la lontananza da Salvador, viene consolata da Jana.

Puntata martedì 3 giugno 2025

La situazione tra Jana e Manuel diventa insostenibile. Con grande sorpresa della coppia, non è Cruz a opporsi con più forza, ma Alonso, che non accetta che suo figlio voglia sposare una cameriera.

Nel frattempo, Pelayo cerca di riavvicinarsi a Catalina, ignaro del fatto che la giovane non gli ha ancora rivelato tutta la verità sul figlio che aspetta. María Fernández, tormentata dal pensiero del quaderno, prende una decisione drastica.

La Promessa 2-8 giugno 2025: puntata mercoledì 4 giugno 2025

Il sergente Burdina torna a La Promessa con l’intenzione di arrestare un membro della famiglia De Luján, accusato dell’omicidio di Gregorio Castillo. La tensione esplode quando Manuel viene arrestato, lasciando Jana disperata.

Nel frattempo, Curro interviene a favore della relazione tra Manuel e Jana, cercando di far riflettere Alonso sulle somiglianze con la sua storia d’amore con Dolores.

Puntata giovedì 5 giugno 2025

Ricardo, insospettito dagli strani comportamenti di Rómulo, lo segue e scopre che Pia è ancora viva. Furioso per la bugia, affronta il maggiordomo e la donna che amava, sentendosi tradito.

Nel frattempo, Alonso e Cruz vanno a trovare Manuel in carcere e gli promettono che proteggeranno Jana. Tuttavia, appena tornato al palazzo, Alonso offre dei soldi alla cameriera per convincerla a partire per sempre.

La Promessa 2-8 giugno 2025: le puntate del weekend

venerdì 6 giugno 2025

Pelayo, determinato a riconquistare Catalina, insiste per riavvicinarsi a lei, ma ignora che la giovane nasconde ancora dettagli dolorosi sul bambino che aspetta.

Nel frattempo, Santos, insospettito da una contraddizione, affronta Don Ricardo per sapere la verità sulla morte di sua madre.

Puntata sabato 7 giugno 2025

I marchesi vanno a trovare Manuel in carcere e decidono di approfittare della situazione per allontanare definitivamente Jana.

Nel frattempo, Don Ricardo scopre che Pia è viva e affronta Rómulo, chiedendogli spiegazioni sul perché abbia nascosto la verità per mesi.

Puntata domenica 8 giugno 2025

Alla tenuta arriva una figura misteriosa: qualcuno legato al passato di Guzide, pronto a vendicarsi. Il suo arrivo sconvolge tutti e lascia la protagonista senza parole.

Nel frattempo, Jana e Manuel si ritrovano nella cappella e, nonostante tutto, si promettono di affrontare insieme il futuro, anche se incerto.