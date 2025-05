La settimana dal 26 al 30 maggio 2025 di Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, sarà caratterizzata da emozioni forti e rivelazioni sorprendenti. Gracia e Miguel si ritrovano sempre più vicini, ma devono fare i conti con il matrimonio imminente di Esther. Nel frattempo, Paloma e Julia indagano sul passato della madre, mentre Emilio affronta una crisi di salute che potrebbe cambiare tutto.

Ritorno a Las Sabinas 26-30 maggio 2025: puntata lunedì 26 maggio 2025

Miguel si trova in preda ai suoi sentimenti e non riesce più a tenere a bada il desiderio di rivedere Gracia, anche se lei continua a mostrarsi incerta sul da farsi, combattuta tra il passato e il presente. Nel frattempo, Lucas e Julia si mettono a rovistare tra vecchie fotografie e lettere, cercando di ricostruire i ricordi adolescenziali della madre, convinti che alcuni dettagli del passato possano aiutarli a capire meglio il presente. Emilio, invece, scopre casualmente dell’offerta fatta da Paca alle sue figlie e si chiede se dietro quella proposta si nascondano secondi fini. La tensione cresce e ogni personaggio sembra oscillare tra il desiderio di chiarire i sentimenti e la paura di affrontare scomode verità che potrebbero cambiare gli equilibri familiari e affettivi a Las Sabinas.

Puntata martedì 27 maggio 2025

A pochi giorni dal matrimonio, Esther si accorge che Miguel è strano e distante: qualcosa lo turba profondamente, e lei cerca di scoprire cosa stia succedendo, temendo che i suoi dubbi possano compromettere le nozze imminenti. Nel frattempo, le indagini sulla misteriosa morte di Óscar Egea fanno emergere nuove informazioni che rischiano di sconvolgere tutto ciò che si credeva di sapere fino a quel momento. Manuela, sempre più determinata, segue le piste appena scoperte, intuendo che dietro la facciata di rispettabilità si nasconde un intreccio di segreti. Miguel si trova così a dover gestire non solo il tumulto dei suoi sentimenti verso Gracia, ma anche le crescenti pressioni che derivano dalle indagini e dalle tensioni familiari a Las Sabinas.

Ritorno a Las Sabinas 26-30 maggio 2025: puntata mercoledì 28 maggio 2025

La situazione si complica ulteriormente quando Emilio, reduce dall’ictus, viene dichiarato in gravi condizioni dai medici, che non sanno se riuscirà mai a riprendersi completamente. La famiglia, sconvolta, si stringe intorno a lui, ma le tensioni interne non si placano. Manuela decide di interrogare Richi e Jiménez, convinta che abbiano informazioni utili sul caso di Óscar Egea, mentre Alex si avvicina a Esther per cercare di ottenere dettagli utili su Óscar e sui suoi legami con le persone più vicine. Gracia, provata dagli ultimi avvenimenti, si sente sempre più sola e confusa, mentre Miguel riflette su come aiutare le persone a cui tiene senza tradire i propri sentimenti.

Puntata giovedì 29 maggio 2025

Il mondo di Gracia crolla quando scopre il tradimento di Antón: la delusione è così profonda che si vede costretta a rivelare ai figli una dolorosa verità che aveva sempre tenuto nascosta. Distrutta e incapace di affrontare la situazione da sola, Gracia cerca rifugio da Miguel, l’unica persona di cui si fida davvero. Miguel non esita a starle accanto, e in un momento di intensa vulnerabilità tra i due scoppia la passione, che cambierà il corso delle loro vite. Nel frattempo, Manuela continua a indagare sulla morte di Óscar, ma le pressioni aumentano e gli ostacoli si fanno sempre più insidiosi, minacciando di rallentare le sue scoperte a Las Sabinas.

Puntata venerdì 30 maggio 2025

Paca sente di essere sempre più vicina a raggiungere il proprio obiettivo e, osservando attentamente ciò che accade intorno a lei, si rende conto che tra Miguel e Gracia sta succedendo qualcosa di importante. Decisa a non lasciarsi sfuggire alcuna occasione, Paca studia ogni mossa per mantenere il controllo della situazione. Intanto, Manuela, grazie all’aiuto prezioso di Paloma, riesce a fare un significativo passo avanti nelle indagini sulla morte di Óscar Egea, portando alla luce dettagli che potrebbero finalmente avvicinarla alla verità. Tutti i personaggi sembrano muoversi come pedine su una scacchiera, ignari che ogni loro scelta potrà avere conseguenze inaspettate sulle loro vite e sul futuro di Las Sabinas.