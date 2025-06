La settimana dal 9 al 13 giugno 2025 di The Family, in onda su Canale 5, sarà caratterizzata da tensioni sempre più forti e vendette inaspettate. Ergun attraversa un momento difficile e cerca aiuto da Hülya, ma la donna si rifiuta di aiutarlo. Nel frattempo, Yagmur e Bedri si avvicinano sempre di più, mentre Devin affronta un grave lutto che cambierà per sempre la sua vita. Aslan e Devin cercano di scoprire la verità sulla morte di Ergun, sospettando che dietro l’incidente ci sia un sabotaggio.

The Family 9-13 giugno 2025: puntata lunedì 9 giugno 2025

Yagmur riceve la visita di Ergun, che si presenta completamente ubriaco. La giovane, in preda al panico, decide di chiedere aiuto a Bedri, che accorre immediatamente per proteggerla. Ergun, disperato per il suo rapporto ormai compromesso con le figlie e per il rischio di finire in carcere a causa di problemi con il suo socio, si rifugia nell’alcol e cerca una soluzione.

Nel frattempo, Hülya cerca di convincere Devin a riallacciare i rapporti con il padre, confidandole alcuni dolorosi episodi del proprio passato. Aslan, profondamente infastidito, accompagna Devin alla loro prima seduta di terapia di coppia con una nuova psicologa, che durante l’incontro assegna loro il compito di invitare Hülya a cena. La serata, tuttavia, riserverà un epilogo inaspettato.

Puntata martedì 10 giugno 2025

Il legame tra Yagmur e Bedri si fa sempre più stretto. Lei sembra fare affidamento soltanto su di lui nei momenti difficili, mentre Bedri, già innamorato, le dichiara i suoi sentimenti. Yagmur pare ricambiare, mettendo in discussione la sua relazione con Ekrem.

Nel frattempo, Ergun, determinato a parlare con Devin, cerca insistentemente di incontrarla, ma non fa in tempo. Ilyas, invece, confessa a Serap e Kiymet che Bedri è in realtà suo figlio, sconvolgendo tutti.

The Family 9-13 giugno 2025: puntata mercoledì 11 giugno 2025

Un evento tragico sconvolge la famiglia: Ergun perde la vita in un incidente stradale. Il rapporto dei periti rivela che l’incidente non è stato casuale, ma un omicidio. I freni dell’auto sono stati manomessi, e la polizia avvia immediatamente un’indagine per scoprire chi sia il responsabile.

Devin, devastata dalla notizia, trova la forza per investigare e portare alla luce la verità. Insieme ad Aslan, comincia a stilare una lista di sospettati, tra cui il socio di Ergun, Sermet, e Hülya, la madre di Aslan.

Puntata giovedì 12 giugno 2025

La polizia informa la famiglia di Ergun che l’uomo potrebbe essere stato vittima di un omicidio. L’assenza di segni di frenata sul manto stradale fa pensare che i freni siano stati manomessi da qualcuno.

Nel frattempo, Aslan e Devin continuano a cercare il responsabile della morte di Ergun e cominciano a sospettare che il mandante dell’omicidio possa essere uno dei soci del padre di Ergun, Sermet, ma i sospetti finiscono anche su Hülya, la madre di Aslan.

Puntata venerdì 13 giugno 2025

Nonostante i loro sospetti, a fare luce sull’omicidio sarà Turgut: il responsabile della morte di Ergun è proprio Sermet. Devin e Aslan, sconvolti dalla verità, cercano di capire come affrontare la situazione e decidono di collaborare con la polizia per incastrare il colpevole.

Nel frattempo, Serap desidera che Ilyas mantenga il segreto con Bedri, che è il suo vero padre, ma potrebbe essere ormai troppo tardi per fermarlo.