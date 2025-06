La settimana dal 9 al 15 giugno 2025 di La Promessa, in onda su Rete 4, sarà caratterizzata da colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Manuel continua a stare in carcere, mentre Jana cerca disperatamente di aiutarlo. Romulo prende una decisione drastica, mentre Cruz e Alonso cercano di separare definitivamente Manuel e Jana. Nel frattempo, Catalina affronta una verità sconvolgente che potrebbe cambiare il suo futuro.

La Promessa 9-15 giugno 2025: puntata lunedì 9 giugno 2025

Manuel riceve la visita di Romulo e Pia in carcere, mentre la sua famiglia cerca di ottenere la sua scarcerazione. Jana, disperata, cerca un modo per aiutarlo, ma si rende conto che i marchesi stanno facendo di tutto per allontanarla da lui.

Nel frattempo, il conte De Ayala è furioso perché il cuoco incaricato di preparare il banchetto nuziale ha improvvisamente abbandonato il lavoro. La sua collera si abbatte su tutti, mentre attribuisce il caos generale alla detenzione di Manuel, evento che rischia di compromettere l’intero matrimonio.

Martina, intanto, coglie segnali sempre più inquietanti nel rapporto tra Curro e Julia, intuendo che qualcosa non va. Catalina, invece, si confida con Pelayo, rivelandogli di essere incinta ma decisa a non informare il padre del bambino, lasciando a lui la scelta su come affrontare la situazione.

Puntata martedì 10 giugno 2025

Jana, dal canto suo, rifiuta con fermezza l’offerta di denaro del marchese Alonso, che cerca di comprarla per farla andare via per sempre. Tuttavia, poco dopo trova in camera una borsa piena di soldi che restituisce con rabbia alla marchesa Cruz.

Cruz, irritata, rimprovera Alonso per il suo goffo tentativo di comprare il silenzio della ragazza, avvertendolo che non sarà certo in quel modo che riusciranno a liberarsi di lei.

Nel frattempo, Pia fa visita alla servitù de La Promessa ed è accolta con grande affetto. Petra, però, è fortemente risentita con Romulo per essere stata tenuta all’oscuro di tutto, ma lui le dice che è stato costretto perché in passato qualcuno l’ha vista parlare con Gregorio a La Promessa.

La Promessa 9-15 giugno 2025: puntata mercoledì 11 giugno 2025

Manuel, in carcere, risponde alle accuse del sergente Burdina, spiegando che doveva sposarsi in segreto e per questo aveva acquistato i biglietti del treno per Madrid. Inoltre, rivela che i soldi che aveva ritirato erano destinati ad allontanare Gregorio da Pia, per proteggerla.

Nel frattempo, Curro consola Jana e le confida che Julia sta facendo domande su di loro, cercando di scoprire dettagli sul loro passato.

Catalina, disperata, confessa a Simona di essere incinta e di non sapere cosa fare.

Puntata giovedì 12 giugno 2025

In un’accesa discussione, a cui si unisce anche Romulo, Petra e Ricardo finiscono per parlare del modo in cui è morta la madre di Santos. Petra vuole che il ragazzo sappia la verità, ma loro sostengono sia meglio tacere.

Nel frattempo, Romulo, per salvare Manuel, si costituisce e confessa di essere stato lui a uccidere Gregorio. Manuel viene scarcerato, ma la verità lascia tutti senza parole.

La Promessa 9-15 giugno 2025: le puntate del weekend

Venerdì 13 giugno 2025

Pia torna alla tenuta e chiede di essere riassunta, ma Cruz si oppone fermamente. Nel frattempo, Santos scopre un segreto sulla morte di sua madre e cerca di ottenere risposte da Ricardo e Romulo, che però continuano a mantenere il silenzio.

Manuel, tornato a casa, scopre che Jana è stata maltrattata dai marchesi durante la sua assenza. Decide di affrontare la sua famiglia e di difendere la donna che ama.

Puntata sabato 14 giugno 2025

Catalina, disperata, cerca di sistemare le cose con Pelayo per il bene del bambino che porta in grembo. Nel frattempo, Romulo, ormai in carcere, cerca di proteggere Manuel e gli chiede di non indagare troppo sulla sua confessione.

Nel frattempo, Cruz e Alonso, nonostante i problemi coniugali, cercano di trovare una soluzione per fare uscire il loro figlio dalla caserma.

Puntata domenica 15 giugno 2025

Alla tenuta arriva una figura misteriosa legata al passato di Guzide, pronta a vendicarsi. Nel frattempo, Jana e Manuel si ritrovano nella cappella e, nonostante tutto, si promettono di affrontare insieme il futuro, anche se incerto.