La settimana dal 26 al 30 maggio 2025 di The Family, in onda su Canale 5, sarà caratterizzata da tensioni sempre più forti e vendette inaspettate. Aslan rischia la vita dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco, mentre Devin scopre un segreto sconvolgente su suo padre Ergun. Nel frattempo, Hulya mette in atto un piano per sottrarre i bambini a Devin, ma un intervento inaspettato cambia le carte in tavola.

The Family 26-30 maggio 2025: puntata lunedì 26 maggio 2025

Devin fa una scoperta scioccante: Ergun è in combutta con Hulya e trama alle sue spalle. Sconvolta, decide di confidarsi con Nedret, che le pone una domanda spiazzante: se potesse ancora avere figli, tornerebbe con Aslan? Questo interrogativo turba profondamente Devin, che si ritrova a riflettere sui suoi sentimenti. Nel frattempo, nella prigione femminile, Leyla si trova davanti a una situazione drammatica: salva la vita a Melek, minacciata da un’altra detenuta assetata di vendetta. Mentre gli intrighi si moltiplicano e i segreti vengono a galla, la tensione cresce sia fuori che dentro le mura del carcere. A casa, Aslan inizia a percepire che qualcosa non va, ma non immagina ancora quanto le cose stiano per complicarsi.

Puntata martedì 27 maggio 2025

Durante una serata d’affari particolarmente tesa, Aslan si ritrova coinvolto in un pericoloso scontro con Bedri, che lo minaccia apertamente. Intanto, a sorpresa, Nedret viene arrestata con l’accusa di omicidio, lasciando tutti sconvolti e dando vita a una serie di interrogativi su chi possa averla incastrata. Nel frattempo, Ekrem affronta Yagmur, rinfacciandole i suoi sentimenti e il suo comportamento, ma la giovane donna lo respinge bruscamente, rifiutandosi di cedere alla sua insistenza. La tensione aumenta e a Istanbul tutti cominciano a chiedersi chi sarà il prossimo a cadere vittima delle faide familiari.

The Family 26-30 maggio 2025: puntata mercoledì 28 maggio 2025

Bedri, deciso a non farsi cacciare dal porto da Aslan, passa all’azione e mette in atto un piano per colpirlo duramente. Intanto, Hulya riceve una notizia sconvolgente: Ibrahim si è finalmente svegliato, dopo settimane di coma, portando con sé segreti che potrebbero cambiare il destino di molti. Nel frattempo, Cihan, accecato dall’odio, minaccia direttamente Aslan, dicendogli chiaramente che se Serap non resterà in carcere, sarà lui stesso a farlo uccidere. A Istanbul, gli equilibri di potere si fanno sempre più fragili e ogni alleanza viene messa alla prova. Il pericolo è ovunque.

Puntata giovedì 29 maggio 2025

Il giorno del matrimonio di Ekrem dovrebbe essere una festa, ma si trasforma in tragedia: un sicario spara a Aslan proprio durante la cerimonia, davanti agli occhi increduli degli invitati. Gravemente ferito, Aslan viene trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici lottano per salvargli la vita. Devin e Hulya, nonostante i loro contrasti, decidono di mettere da parte le ostilità per il bene di Aslan, collaborando per capire chi ci sia dietro l’attentato. L’intera famiglia si stringe attorno all’uomo, ma il sospetto serpeggia: qualcuno, tra gli amici più stretti, potrebbe aver tradito.

Puntata venerdì 30 maggio 2025

Devin e Hulya, unite dal dolore e dalla rabbia, iniziano a indagare sull’attentato ai danni di Aslan, ricevendo il supporto prezioso di Ekrem, Iskender e Turgut. Insieme mettono insieme i pezzi di un intricato puzzle fatto di inganni, bugie e alleanze nascoste. Le loro indagini li portano a scoprire un dettaglio inquietante, che cambia completamente la prospettiva sull’attacco: forse il colpo non era diretto solo a Aslan, ma mirava a destabilizzare l’intera famiglia. A Istanbul, le tensioni aumentano, mentre la vendetta e la verità sembrano ormai a un passo.