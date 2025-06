Il film Old Guy, diretto da Simon West, è, senza dubbio, un’action comedy avvincente del 2025. Disponibile su Prime Video già dal 23 giugno, il film racconta, in maniera divertente e profonda, l’incontro-scontro tra un killer d’altri tempi e una giovane recluta della Generazione Z. Li attende, dunque, una missione che mescola abilmente sparatorie, ironia e, persino, riflessioni sull’invecchiamento, garantendo così intrattenimento e spunti di pensiero a tutti gli spettatori.

Regia e produzione del film Old Guy

Old Guy, infatti, è un film diretto da Simon West, un regista britannico che, come ben sappiamo, si è distinto per titoli action di successo come Con Air e The Expendables 2. La sceneggiatura, peraltro, porta la firma di Greg Johnson, il quale confeziona un mix equilibrato di umorismo tagliente e, al contempo, molta tensione, creando così una narrazione davvero dinamica e coinvolgente.

La produzione ha coinvolto diverse realtà internazionali; tra queste, spiccano senza dubbio 23ten, Boxo Productions e, inoltre, Dark Castle Entertainment. Non solo, hanno partecipato anche Highland Film Group, LB Entertainment e Studio 507. Il film è, di fatto, il risultato di una proficua collaborazione tra Regno Unito e Stati Uniti. Amazon Prime Video, poi, si occupa della distribuzione in Italia. Con una durata complessiva di 94 minuti, Old Guy unisce l’energia dei classici action a un’ironia pungente e, soprattutto, generazionale, rendendolo un titolo molto interessante e, per giunta, attuale.

I protagonisti della trama

Ecco, dunque, i principali attori che animano la trama di “Old Guy”:

Christoph Waltz , in particolare, interpreta Danny Dolinski , un sicario veterano con uno stile inconfondibile e, decisamente, “vecchia scuola”.

Dove è stato girato?

Le riprese del film si sono svolte tra il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, utilizzando, difatti, diverse location chiave:

Bangor, County Down (Irlanda del Nord) ha ospitato, ad esempio, le scene ambientate nel centro commerciale e nel porto, offrendo così sfondi realistici e credibili.

ha ospitato, ad esempio, le scene ambientate nel centro commerciale e nel porto, offrendo così sfondi realistici e credibili. Belfast , poi, ha fornito la cornice ideale per le sequenze urbane e d’azione, catturando pienamente l’atmosfera vibrante della città.

, poi, ha fornito la cornice ideale per le sequenze urbane e d’azione, catturando pienamente l’atmosfera vibrante della città. Infine, Londra è stata impiegata per gli interni e, anche, per altre ambientazioni metropolitane, completando così il quadro diversificato delle location.

Trama del film Old Guy

Danny Dolinski, un killer professionista ormai vicino alla pensione, riceve, contro ogni aspettativa, una richiesta inaspettata: lo richiamano in servizio per un’ultima, cruciale missione. Il suo compito, in altre parole, è addestrare Wihlborg, un giovane assassino della Gen Z. Questo ragazzo, però, ha, a dire il vero, uno stile di vita e, inoltre, un approccio al lavoro completamente opposto al suo.

Il duo viene quindi inviato a Belfast per un incarico che appare, inizialmente, piuttosto semplice. Tuttavia, i due si ritrovano rapidamente coinvolti in una complessa **faida criminale internazionale**, che, peraltro, si rivela ben più grande di loro e, di fatto, quasi ingestibile.

Tra scontri generazionali, intense sparatorie e, persino, momenti di umorismo nero, Danny deve affrontare una dura realtà. Si chiede, dunque, se è ancora in grado di sopravvivere in un mondo che, ormai, non riconosce più, un mondo che, a quanto pare, sembra averlo lasciato indietro inesorabilmente.

Spoiler finale

Nel finale, Danny e Wihlborg si trovano costretti a collaborare strettamente per sopravvivere a un’imboscata. Pertanto, la loro sopravvivenza dipende, in ultima analisi, dalla capacità di superare le differenze e lavorare insieme.

Il film si chiude con un passaggio di testimone ambiguo, suggerendo, in effetti, che il vecchio killer non è ancora pronto a farsi da parte del tutto. Questo finale, perciò, lascia aperta la porta a possibili sviluppi futuri e, così facendo, alimenta notevolmente la curiosità dello spettatore.

Old Guy: il cast completo del film

Ecco, infine, il cast completo del film Old Guy con i rispettivi personaggi principali: