In onda su Sky Cinema Drama, La sala professori è un film tedesco del 2023 diretto da İlker Çatak, candidato all’Oscar® 2024 come miglior film internazionale. Il racconto, ambientato in una scuola media di Amburgo, esplora con tensione morale i meccanismi della giustizia interna e le dinamiche sociali tra insegnanti, studenti e genitori.

Regia, produzione e protagonisti del film La sala professori

La regia è a cura di İlker Çatak. Johannes Duncker ha scritto la sceneggiatura.

Il film dura complessivamente 98 minuti. È prodotto da if… Productions in collaborazione con ZDF e ARTE.

I protagonisti principali sono:

Leonie Benesch nel ruolo di Carla Nowak , professoressa idealista.

nel ruolo di , professoressa idealista. Michael Klammer nel ruolo di Thomas Liebenwerda , docente.

nel ruolo di , docente. Rafael Stachowiak nel ruolo di Milosz Dudek, collega di matematica.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film interamente in Germania. Ha usato, infatti, Amburgo come location principale.

In particolare, ha girato nei pressi del Ratsmühlendamm Brücke e nelle strutture scolastiche cittadine. Le ambientazioni contribuiscono a creare un tono realistico.

Trama del film La sala professori

La giovane insegnante **Carla Nowak**, una vivace e idealista docente di matematica ed educazione fisica in una scuola di **Amburgo**, decide di indagare personalmente quando una serie di furti inspiegabili inizia a verificarsi all’interno dell’istituto. Nel tentativo lodevole di proteggere gli studenti innocenti e di ristabilire un senso di giustizia, Carla si ritrova però in un conflitto sempre più aspro. Si scontra infatti con colleghi scettici, genitori protettivi e l’intero sistema scolastico, che preferirebbe insabbiare la questione per mantenere l’ordine.

La sua profonda fiducia nei principi etici e nella giustizia viene messa continuamente alla prova. La pressione attorno a lei cresce, trasformando la sua missione in una vera e propria ossessione, che la porta a dubitare delle proprie convinzioni e a confrontarsi con una realtà ben più complessa di quanto avesse immaginato.

Spoiler finale

Alla fine, **Carla Nowak** riesce a scoprire la vera responsabile dei furti. Si tratta di **Friederike Kuhn**, la madre di **Oskar**, uno degli alunni più brillanti e insospettabili della scuola. La professoressa smaschera la donna utilizzando una videocamera nascosta nella **sala professori**, che riprende il momento in cui Friederike commette uno dei furti. Tuttavia, il video compromettente viene rubato da **Oskar** stesso, che tenta disperatamente di proteggere la madre dalla verità e dalle conseguenze.

Nonostante il tentativo del ragazzo, la polizia interviene e porta via **Oskar**, ancora seduto sulla sua sedia, in una scena di grande impatto emotivo. Il film si chiude con un gesto silenzioso ma significativo: **Oskar** consegna a **Carla** un **cubo di Rubik** risolto. Questo gesto simbolico non è solo un ringraziamento, ma un segno profondo di fiducia e riconoscimento da parte del ragazzo, che, pur nella sua tragedia, ha compreso la purezza delle intenzioni di Carla.

Cast completo del film La sala professori

Un cast di attori tedeschi dona profondità e sfumature emotive ai personaggi. Essi, infatti, creano un dramma scolastico coinvolgente.