La nuova stagione della serie tv Mercoledì 2 debutta su Netflix il 6 agosto 2025 con i primi 4 episodi, mentre la seconda parte (altri 4 episodi) arriverà il 3 settembre 2025. La storia riprende con Mercoledì Addams (interpretata da Jenna Ortega) di ritorno alla Nevermore Academy, dove dovrà affrontare una nuova minaccia legata al suo passato e ai segreti della sua famiglia.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Mercoledì 2

La serie è creata da Alfred Gough e Miles Millar. La regia è di Tim Burton e altri.

La produzione è curata da Netflix Studios. Jenna Ortega, inoltre, figura come co-produttrice.

La costumista Colleen Atwood ha firmato i nuovi look. Essi si ispirano a corsetti vittoriani e ad Alexander McQueen.

I protagonisti principali sono:

Jenna Ortega : Mercoledì Addams.

: Mercoledì Addams. Catherine Zeta-Jones : Morticia Addams.

: Morticia Addams. Luis Guzmán : Gomez Addams.

: Gomez Addams. Isaac Ordonez : Pugsley Addams.

: Pugsley Addams. Emma Myers : Enid Sinclair.

: Enid Sinclair. Joy Sunday : Bianca Barclay.

: Bianca Barclay. Fred Armisen : Zio Fester.

: Zio Fester. Joanna Lumley : Nonna Hester Frump.

: Nonna Hester Frump. Steve Buscemi : Preside Dort.

: Preside Dort. Billie Piper : Isadora Capri.

: Isadora Capri. Lady Gaga: Rosaline Rotwood (insegnante misteriosa).

Dove è stata girata Mercoledì 2

Le riprese si sono spostate dalla Romania all’Irlanda. Le location gotiche includono Powerscourt Estate e Charleville Castle.

La serie resta ambientata alla Nevermore Academy. Si svolge anche nella cittadina di Jericho (Vermont).

Trama della serie TV Mercoledì 2

**Mercoledì** fa ritorno alla **Nevermore Academy** dopo aver smascherato un pericoloso serial killer nella stagione precedente. Tuttavia, una nuova minaccia di natura sovrannaturale emerge e si rivela essere profondamente legata al suo passato e ai segreti più oscuri della sua famiglia. I suoi poteri psichici, nel frattempo, continuano a evolversi in modi inaspettati, costringendola a padroneggiarli rapidamente. La sua amicizia con **Enid** viene messa a dura prova dalle nuove sfide e dai pericoli crescenti.

La protagonista deve affrontare una serie di enigmi complessi, creature misteriose e un nuovo preside della scuola con ideologie radicali, che complica ulteriormente la sua vita accademica e investigativa. Il tono della serie si fa più oscuro e maturo, con meno spazio alle storyline romantiche e un maggiore focus sull’identità di Mercoledì, sul concetto del doppio e sulla sua intrinseca paura di diventare qualcun altro, perdendo la propria unicità.

Spoiler finale

Nel finale della serie (che fa parte della seconda parte, in uscita il 3 settembre), **Mercoledì** scopre un segreto sconvolgente. Questo segreto coinvolge direttamente la sua famiglia e il passato nascosto della scuola stessa, rivelando verità scomode a lungo celate. Il personaggio di **Lady Gaga** entra in scena con un ruolo chiave, apportando un elemento inaspettato alla trama. Una nuova canzone originale, intitolata *Dead Dance*, accompagna il finale narrativo. La protagonista si trova di fronte a una scelta difficile: dovrà decidere tra la verità a tutti i costi e la lealtà verso le persone a cui tiene, in un epilogo che promette colpi di scena e la formazione di nuove, inattese alleanze che cambieranno il futuro della Nevermore.

Cast completo della serie Mercoledì 2

La seconda stagione riunisce volti iconici e introduce personaggi misteriosi. Essi, infatti, arricchiscono l’universo gotico della Nevermore Academy.