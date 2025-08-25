Stasera in tv lunedì 25 agosto 2025 apre la settimana con un palinsesto ricco e variegato. Offre, infatti, fiction biografiche, serie crime, commedie italiane e film cult. Su Rai 1 va in onda il film Carosello Carosone. Racconta la vita del grande musicista napoletano. Su Canale 5, invece, c’è spazio per la musica e l’ispirazione femminile. Va in onda, infatti, lo speciale La forza di una donna. Italia 1 propone una serata crime con Chicago P.D.. Infine, Rete 4 punta sulla commedia con Poveri ma ricchi. Ecco, quindi, la guida completa alla programmazione.

Stasera in TV lunedì 25 agosto 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda Carosello Carosone. È un film del 2021 con protagonista Eduardo Scarpetta. La pellicola, infatti, racconta la vita di Renato Carosone. Segue il suo percorso dagli studi al Conservatorio di Napoli. Arriva, infine, fino al suo grande successo internazionale.

Rai 2 propone alle 21:20 un nuovo episodio della serie americana Elsbeth. Il titolo è “Ho una piccola lista”. L’eccentrica avvocata, infatti, indaga sull’omicidio di un principe europeo. Un caso, quindi, pieno di colpi di scena e intrighi.

Su Rai 3, alle 21:20, torna l’appuntamento con Filorosso. È il programma di attualità condotto da Manuela Moreno. Ci saranno, quindi, reportage, interviste e ospiti in studio. Si affronteranno i temi caldi della politica e della società.

Rai 4 trasmette alle 21:19 il thriller sudcoreano A Hard Day. Un detective cerca di nascondere un incidente mortale. Nel frattempo, però, è sotto indagine per corruzione. Un film adrenalinico e pieno di suspense.

Rai 5, alle 21:15, manda in onda I molti santi del New Jersey. È l’atteso prequel della serie cult I Soprano. Il film, infatti, è ambientato nella Newark degli anni ’60. Racconta, quindi, la giovinezza di Tony Soprano.

Su Rai Premium, alle 21:20, va in onda il film romantico L’isola del vero amore. La storia è ambientata in un resort tropicale. Una donna, infatti, ritrova un amore del passato. Un film leggero per una serata estiva.

Rai Movie, alle 21:10, propone il western classico L’oro di MacKenna. Gregory Peck e Omar Sharif sono i protagonisti. Si sfidano in una caccia al tesoro mozzafiato. Un capolavoro del genere da non perdere.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5, alle 21:21, va in onda La forza di una donna – 85 prima parte. È una serata evento speciale. È dedicata, infatti, alle donne che hanno fatto la storia. Ci saranno musica, testimonianze e grande spettacolo.

Italia 1 propone alle 21:23 un episodio della serie Chicago P.D.. Il titolo della puntata è “Marie”. L’unità di intelligence, infatti, affronta un difficile caso. Si tratta di un rapimento e di una caccia all’uomo.

Su Rete 4, alle 21:25, va in onda la commedia italiana Poveri ma ricchi. Christian De Sica ed Enrico Brignano sono i protagonisti. Una famiglia romana si ritrova improvvisamente milionaria. Dovranno, quindi, imparare a gestire la nuova ricchezza.

La7, alle 21:15, trasmette il film drammatico Vajont – La diga del disonore. Michel Serrault e Laura Morante sono gli interpreti. La tragedia del 1963 viene raccontata con grande intensità. Si basa, infatti, sulle testimonianze dei sopravvissuti.

TV8, alle 21:30, propone il film cult Sliding Doors. Gwyneth Paltrow è la protagonista. Il film, infatti, mostra due versioni della stessa vita. Si sviluppano in parallelo a partire da un singolo istante.

Nove, alle 21:25, manda in onda una nuova puntata di Little Big Italy. Francesco Panella, infatti, vola a Londra. Cerca il miglior ristorante italiano della città.

La5, alle 21:10, trasmette Escándalo – Storia di un’ossessione. È una serie spagnola molto intensa. Inés, infatti, sviluppa un legame ossessivo con un adolescente.

La7D, alle 21:20, propone il film L’ultimo lupo. La storia è ambientata nella Mongolia degli anni ’60. Racconta il legame tra un uomo e un cucciolo di lupo.

Cielo, alle 21:20, manda in onda Sliding Doors. A seguire, invece, c’è il film Scandalosa Gilda alle 23:20.

I film di questa sera in TV lunedì 25 agosto 2025

Iris, alle 21:15, propone L’ultima missione. Un thriller francese con il leggendario Alain Delon.

TwentySeven, alle 21:14, trasmette Vi presento Christopher Robin. Un film biografico su A.A. Milne, l’autore di Winnie the Pooh.

I film su Sky lunedì 25 agosto 2025

Su Sky Cinema Uno va in onda Elvis. È il film biografico diretto da Baz Luhrmann.

Sky Cinema Action propone Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick. Un’avventura epica con Chris Hemsworth.

Sky Cinema Collection trasmette I delitti del BarLume – Aria di mare. Una commedia gialla ambientata in Toscana.

Sky Cinema Comedy manda in onda Una notte da leoni 2. Un cult comico ambientato a Bangkok.

Sky Cinema Family propone Dolittle. Robert Downey Jr. è il medico che parla con gli animali.

Sky Cinema Romance trasmette Mamma mia! – Ci risiamo. Un musical romantico con Amanda Seyfried e Meryl Streep.