La soap turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) prosegue su Canale 5 ogni pomeriggio alle 14:10, nella settimana dal 25 al 29 agosto 2025, lo scandalo scoppiato alla festa di Alihan sconvolge gli equilibri. Infatti, le tensioni tra le famiglie Argun e Yilmaz esplodono. Zeynep, umiliata, sparisce nel nulla. Halit, intanto, si allontana sempre di più da Yildiz. Nel frattempo, Ender trama per riconquistare il suo ex marito. Intrighi e gelosie, quindi, infiammano le giornate estive. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 25–29 agosto 2025: Lunedì 25 agosto

Durante la festa organizzata da Alihan, Zehra rivela pubblicamente di aver visto Zeynep baciare proprio lui. Questa confessione, di conseguenza, manda in frantumi la relazione appena ufficializzata tra lei e Cem. Sconvolta e piena di sensi di colpa, Zeynep sparisce senza lasciare alcuna traccia. Alihan, quindi, entra nel panico. Nel frattempo, Yildiz chiede aiuto a suo marito Halit per ritrovare la sorella. L’uomo, però, è più preoccupato per la reputazione della famiglia. Per questo motivo, consiglia alla moglie di rivolgersi a Kemal. Alla fine, Yildiz riesce a ritrovare Zeynep, che cerca di ricucire il rapporto con Cem.

Martedì 26 agosto

Successivamente, Zeynep, ancora molto turbata, accusa Alihan di causarle solo dolore. Cem, pur essendo deluso, le propone di restare amici. Intanto Ender sfrutta la tensione crescente tra Halit e Yildiz. Vuole allontanarli definitivamente, coinvolgendo Zerrin e Zehra nei suoi piani. Yildiz, inoltre, è sospettosa della vicinanza tra il marito e Defne. Accetta, quindi, l’invito di Halit a una cena romantica. I suoi dubbi, però, restano. Nel frattempo, Emir chiede lavoro ad Alihan, che lo assume. Infine, Zerrin mette in guardia Zeynep sull’instabilità emotiva di Alihan.

Forbidden Fruit 25–29 agosto 2025: Mercoledì 27 agosto

Ender organizza un incontro tra Zehra e Osman. Lui è un noto seduttore, ma l’incontro serve a favorire un progetto vantaggioso. Quando Halit scopre tutto, però, si infuria. Impone, infatti, a Ender di interrompere ogni rapporto con Osman. Nonostante ciò, l’accordo viene siglato lo stesso. Nel frattempo, Alihan tenta in tutti i modi di riconquistare Zeynep. Lei, però, lo respinge con grande fermezza. Lo accusa, infatti, di volerla solo perché non può averla. Intanto Defne architetta un piano per sedurre Halit, alimentando la rivalità con Ender.

Giovedì 28 agosto

Defne rivela a Halit che Yildiz ha usato la sua carta di credito. Gli dice, infatti, che gli ha sottratto molto denaro. Ne nasce un litigio furioso. Di conseguenza, Halit lascia la villa e si trasferisce in albergo. Ender, informata da Kemal, lo raggiunge subito. I due, quindi, passano la notte insieme. Yildiz, distrutta, confida a Zeynep di voler trovare un lavoro. Vuole, infatti, dimostrare la propria indipendenza economica. Grazie a Kemal, ottiene un impiego come hostess in un ristorante. Infine, Emir si innamora di Lila, ma viene dissuaso.

Forbidden Fruit 25–29 agosto 2025: Venerdì 29 agosto

Yildiz inizia il suo nuovo lavoro con grande entusiasmo. Halit, però, non prende bene la notizia. Il loro rapporto, quindi, continua a deteriorarsi. Ender, sempre più determinata, ricontatta un vecchio corteggiatore. Vuole, infatti, far ingelosire il suo ex marito. Nel frattempo, Emir approfitta di un imprevisto per passare del tempo con Lila. Caner, invece, cerca di avvicinarsi a Zeynep. A sorpresa, Zeynep invita all’uscita anche il ragazzo di cui Hira è segretamente innamorata. Questo, quindi, apre nuovi e inaspettati scenari sentimentali.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Gli episodi, inoltre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.