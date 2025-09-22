La programmazione di questa sera in tv martedì 23 settembre 2025 propone fiction e talk show. Ci saranno anche talent show e film d’azione. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano – Una lama di luce. Rai 2, invece, propone lo show comico Freeze. Rai 3 celebra il giornalista Giancarlo Siani. Lo fa con il lungometraggio-documentario Quarant’anni senza Giancarlo Siani. Canale 5 punta sul talent musicale Io Canto Family. Italia 1 trasmette la partita Milan–Lecce per la Coppa Italia. E infine, La7 ospita il talk politico DiMartedì.

Stasera in TV martedì 23 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Una lama di luce . Salvo indaga su un traffico d’armi. E anche su una donna vittima di violenza.

. Salvo indaga su un traffico d’armi. E anche su una donna vittima di violenza. Rai 1 – 23:35 – Porta a Porta . Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica.

. Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica. Rai 2 – 21:20 – Freeze . Otto vip si sfidano a restare immobili in situazioni assurde.

. Otto vip si sfidano a restare immobili in situazioni assurde. Rai 2 – 23:30 – Pet Anatomy – Kalì . Docureality veterinario su un cane sopravvissuto a un incidente.

. Docureality veterinario su un cane sopravvissuto a un incidente. Rai 3 – 21:25 – Quarant’anni senza Giancarlo Siani . Opera-documentario sul giornalista ucciso dalla camorra nel 1985.

. Opera-documentario sul giornalista ucciso dalla camorra nel 1985. Rai 3 – 23:05 – Dottori in corsia – Bambino Gesù . Le storie dei piccoli pazienti dell’ospedale.

. Le storie dei piccoli pazienti dell’ospedale. Rai 4 – 21:20 – The Northman . Un principe vichingo cerca vendetta per l’omicidio del padre.

. Un principe vichingo cerca vendetta per l’omicidio del padre. Rai 4 – 23:35 – Conan il barbaro . Cult fantasy con Arnold Schwarzenegger.

. Cult fantasy con Arnold Schwarzenegger. Rai 5 – 21:15 – Patagonia . Viaggio tra paesaggi e culture della regione sudamericana.

. Viaggio tra paesaggi e culture della regione sudamericana. Rai 5 – 23:05 – Il bagno turco – Hamam . Un architetto scopre le sue radici in Turchia.

. Un architetto scopre le sue radici in Turchia. Rai Premium – 21:20 – Il bodyguard e la principessa . Una principessa ribelle e un ex agente si innamorano.

. Una principessa ribelle e un ex agente si innamorano. Rai Premium – 22:50 – Come una madre . Una madre in fuga per proteggere i suoi figli.

. Una madre in fuga per proteggere i suoi figli. Rai Movie – 21:10 – La Giuria . Un processo per omicidio si trasforma in una battaglia etica.

. Un processo per omicidio si trasforma in una battaglia etica. Rai Movie – 23:20 – Lonely Hearts. Thriller su una coppia di serial killer.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:41 – Io Canto Family . Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.

. Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni. Italia 1 – 21:00 – Milan–Lecce (Coppa Italia) . Partita valida per i sedicesimi di finale.

. Partita valida per i sedicesimi di finale. Italia 1 – 23:45 – Hazzard . Commedia d’azione con Johnny Knoxville.

. Commedia d’azione con Johnny Knoxville. Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca . Talk politico condotto da Bianca Berlinguer.

. Talk politico condotto da Bianca Berlinguer. La7 – 21:15 – DiMartedì . Giovanni Floris analizza politica e attualità.

. Giovanni Floris analizza politica e attualità. TV8 – 21:30 – X Factor 2025 . Sfida tra talenti musicali.

. Sfida tra talenti musicali. TV8 – 00:30 – X Factor (replica) . Per rivivere le emozioni della serata.

. Per rivivere le emozioni della serata. Nove – 21:30 – Torno indietro e cambio vita . Commedia con Raoul Bova e Ricky Memphis.

. Commedia con Raoul Bova e Ricky Memphis. Nove – 23:45 – Nudi e crudi. Reality sulla sopravvivenza in condizioni estreme.

I film di questa sera in TV martedì 23 settembre 2025

