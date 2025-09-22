La programmazione di questa sera in tv martedì 23 settembre 2025 propone fiction e talk show. Ci saranno anche talent show e film d’azione. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano – Una lama di luce. Rai 2, invece, propone lo show comico Freeze. Rai 3 celebra il giornalista Giancarlo Siani. Lo fa con il lungometraggio-documentario Quarant’anni senza Giancarlo Siani. Canale 5 punta sul talent musicale Io Canto Family. Italia 1 trasmette la partita Milan–Lecce per la Coppa Italia. E infine, La7 ospita il talk politico DiMartedì.
Stasera in TV martedì 23 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Una lama di luce. Salvo indaga su un traffico d’armi. E anche su una donna vittima di violenza.
- Rai 1 – 23:35 – Porta a Porta. Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica.
- Rai 2 – 21:20 – Freeze. Otto vip si sfidano a restare immobili in situazioni assurde.
- Rai 2 – 23:30 – Pet Anatomy – Kalì. Docureality veterinario su un cane sopravvissuto a un incidente.
- Rai 3 – 21:25 – Quarant’anni senza Giancarlo Siani. Opera-documentario sul giornalista ucciso dalla camorra nel 1985.
- Rai 3 – 23:05 – Dottori in corsia – Bambino Gesù. Le storie dei piccoli pazienti dell’ospedale.
- Rai 4 – 21:20 – The Northman. Un principe vichingo cerca vendetta per l’omicidio del padre.
- Rai 4 – 23:35 – Conan il barbaro. Cult fantasy con Arnold Schwarzenegger.
- Rai 5 – 21:15 – Patagonia. Viaggio tra paesaggi e culture della regione sudamericana.
- Rai 5 – 23:05 – Il bagno turco – Hamam. Un architetto scopre le sue radici in Turchia.
- Rai Premium – 21:20 – Il bodyguard e la principessa. Una principessa ribelle e un ex agente si innamorano.
- Rai Premium – 22:50 – Come una madre. Una madre in fuga per proteggere i suoi figli.
- Rai Movie – 21:10 – La Giuria. Un processo per omicidio si trasforma in una battaglia etica.
- Rai Movie – 23:20 – Lonely Hearts. Thriller su una coppia di serial killer.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:41 – Io Canto Family. Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
- Italia 1 – 21:00 – Milan–Lecce (Coppa Italia). Partita valida per i sedicesimi di finale.
- Italia 1 – 23:45 – Hazzard. Commedia d’azione con Johnny Knoxville.
- Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca. Talk politico condotto da Bianca Berlinguer.
- La7 – 21:15 – DiMartedì. Giovanni Floris analizza politica e attualità.
- TV8 – 21:30 – X Factor 2025. Sfida tra talenti musicali.
- TV8 – 00:30 – X Factor (replica). Per rivivere le emozioni della serata.
- Nove – 21:30 – Torno indietro e cambio vita. Commedia con Raoul Bova e Ricky Memphis.
- Nove – 23:45 – Nudi e crudi. Reality sulla sopravvivenza in condizioni estreme.
I film di questa sera in TV martedì 23 settembre 2025
I film su Sky martedì 23 settembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Un giorno come tanti. Una madre single incontra un fuggitivo che cambia la sua vita.
- Sky Cinema Uno – 23:10 – Shark – Il primo squalo. Un predatore marino gigantesco riemerge nella Fossa delle Marianne.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 5. La squadra si riunisce per un colpo a Rio.
- Sky Cinema Collection – 23:30 – Fast & Furious 6. Dom e Brian affrontano una nuova minaccia.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Point Break. Un agente dell’FBI si infiltra in un gruppo di surfisti criminali.
- Sky Cinema Action – 23:05 – The Legend of Tarzan. Tarzan torna in Congo per affrontare un complotto.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Se mi lasci non vale. Due amici inscenano vendette contro le ex.
- Sky Cinema Comedy – 22:40 – Amore oggi. Commedia a episodi sulle relazioni moderne.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Il bambino nascosto. Un insegnante nasconde un bambino in fuga.
- Sky Cinema Drama – 22:55 – Natale all’improvviso. Una famiglia si riunisce per le feste, ma emergono segreti.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Bastardi senza gloria. Quentin Tarantino racconta la resistenza ebraica contro i nazisti.
- Sky Cinema Due – 23:50 – Le ragazze del Pandora’s Box. Un gruppo di amiche affronta le sfide della vita.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Viaggio al centro della Terra. Avventura fantastica con Brendan Fraser.
- Sky Cinema Family – 22:40 – Genitori vs Influencer. Un padre cerca di capire il mondo dei social.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Little Italy – Pizza, amore e fantasia. Due pizzaioli rivali si innamorano.
- Sky Cinema Romance – 22:45 – Il bacio che aspettavo. Commedia romantica adolescenziale.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Fino alla fine. Thriller psicologico.
- Sky Cinema Suspense – 23:25 – Argo. Ben Affleck dirige un’operazione segreta in Iran.