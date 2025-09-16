Prende il via, con la prima puntata, il format Io Canto Family 2025. La nuova edizione dello show, completamente rinnovato, è proposto su Canale 5.

Io Canto Family 2025 prima puntata, alcune delle coppie

Al centro di Io Canto Family c’è la sfida fra le coppie di concorrenti, composte da persone appartenenti al medesimo nucleo famigliare. Al momento non sono stati annunciati i nomi di tutti i protagonisti. Tuttavia, su varie trasmissioni del Biscione, negli ultimi giorni sono stati presentati alcuni duetti.

Il primo è quello composto da Matteo, 11 anni, e dal padre Mario. Insieme ammettono: “La musica è vita e protezione“. Il genitore, quando era piccolo, ha subito del bullismo proprio a causa della sua passione per il canto. Il figlio, invece, è un grande fan di Michael Jackson.

Altra unione protagonista è composta da Martina, 15 anni, e da mamma Manuela. La giovane racconta: “Sono io che ho convinto mia madre a partecipare, ci ho messo un po’ prima di convincerla“. La genitrice, invece, assicura: “Io sono felicissima, soprattutto quando vedo la gioia negli occhi di mia figlia“.

Le altre coppie annunciate

Altra coppia di concorrenti ad Io Canto Family 2025 è composta da Esther, 13 anni, e dal papà-chitarrista Giuseppe. Sono originari di Gela ed ammettono: “Abbiamo un rapporto speciale, veramente molto bello“. Insieme vanno ai concerti ed il padre è riuscito a trasmettere la sua passione per la musica alla figlia.

Nella prima puntata di Io Canto Family esordiscono Viola ed Emanuela. La prima canta e balla la pole dance, mentre la mamma fa l’insegnante di estetica. La madre confessa: “In tutte le esperienze che faccio con mia figlia, è sempre lei che sprona me“. La giovane svela: “Da quando cantiamo insieme, il nostro rapporto è migliorato molto”.

Infine, ci sono Lia con la mamma. Entrambe cantano da quando sono piccole e Lia ammette: “Quando canto con mamma mi sento molto capita e non è una cosa scontata“.

Io Canto Family 2025 prima puntata, giudici e coach

Ad Io Canto Family 2025, la conduttrice Michelle Hunziker accoglie, nello studio, vari coach e giudici. I primi hanno il compito di affiancare i vari concorrenti per tutta la durata della trasmissione e sono le novità Ermal Meta, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Serena Brancale. Le giudici chiamati a votare le performance e a formare le classifiche finali sono le new entry Noemi e Patty Pravo. Le puntate sono fruibili anche in streaming mediante l’applicazione Mediaset Infinity.