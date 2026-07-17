Spagna e Argentina sono le ultime immortali: chi vincerà il Mondiale 2026?

Una cosa è certa in questo Mondiale: in campo, Messi fa quello che gli pare. Ancora una volta l’Albiceleste la ribalta, il marchio di fabbrica 2026 e il 2 – 1 dei campioni del mondo contro I Tre Leoni, porta la firma della Pulce Atomica con due assist.

Anche la Spagna è arrivata in finale, annichilendo la Francia che era diventata la favorita per la vittoria, ma che, in semifinale, non ha inciso e si è praticamente nascosta, ferita sotto i colpi delle Furie Rosse.

La Roja contro l’Albiceleste, ecco una finale Mondiale inedita che vede i campioni d’Europa affrontare i campioni del Sudamerica, con Messi che anni fa aveva battezzato Yamal, come mostra la foto che circola sul Web. Tutto regolare, a parte il fatto che questa finale, si prepara a entrare nella storia per diverse ragioni oltre il motivo già esposto.

Curiosità statistiche all time della finale Mondiale 2026

Le quote sono in costante movimento, ma nel palinsesto delle scommesse Spagna – Argentina è la Roja a essere la favorita, con la vittoria nei 90 minuti quotata a 2.3, mentre i campioni del mondo in carica sono quotati vincenti nei minuti regolamentari a 3.6. L’Argentina ha la possibilità di vincere due Coppe del Mondo consecutive, impresa che nella storia è riuscita soltanto a Italia e Brasile, gli Azzurri nel 1934 e 1938, i Verdeoro nel 1958 e 1962.

Tra i record all time, c’è anche la possibilità per Scaloni di eguagliare un record che resiste da quasi un secolo, ovvero la vittoria di due Coppe del Mondo di Vittorio Pozzo, nei Mondiali con gli Azzurri nel 1934 e 1938. Deschamps aveva sfiorato questo record nel 2022, ma la Francia è stata sconfitta proprio dall’Argentina di Scaloni.

In caso di vittoria della Spagna, raggiungerà Uruguay e Francia a quota 2 Mondiali in bacheca, mentre in caso di vittoria dell’Argentina, il premio oltre la Coppa del Mondo sarà il secondo posto nell’albo d’oro FIFA a pari merito con Germania e Italia a quota 4 Mondiali, dietro al Brasile con 5 titoli.

Le statistiche di Spagna – Argentina

Le statistiche aggiornate ci mostrano che nel pronostico vincente Mondiali 2026 è favorita la Roja, quotata nel palinsesto Antepost vincente a 1.61, mentre l’Albiceleste è quotata a 2.25, segno di grande equilibrio tra le due squadre. Proprio per le performance strepitose delle due Nazionali e per l’imprevedibilità dei Campioni del Mondo, che per ben 3 volte nelle fasi a eliminazione diretta hanno ribaltato il risultato, il simbolo over 2.5 è favorito tra 1.6 e 1.58, che tradotto significa almeno tre gol durante i primi 90 minuti.

A sorpresa, la sfida all’ultimo gol (o al primo) in campo è tra Messi e Oyarzabal, quotati marcatori all match tra 2.37 e 2.40, quasi in perfetto equilibrio statistico. Inoltre, le statistiche ci propongono entrambe le squadre a segno leggermente favorite a 1.75, con il risultato 1 – 1 favorito a quota 5, con valori in costante aggiornamento.