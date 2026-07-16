Cosa vedere stasera in TV, venerdì 17 luglio 2026? La prima serata propone musica, fiction, serie TV, cinema, crime e approfondimento. Su Rai 1 va in onda Tim Summer Hits, con Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo a Roma, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi della fiction turca L’erede.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Noi su Rai 2, il film La famiglia Leroy su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4, la nuova stagione di Chicago Fire su Italia 1, Le fate ignoranti su La7, I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi su TV8 e I migliori Fratelli di Crozza sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu conducono da Piazza del Popolo una serata dedicata alla musica dell’estate.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede. Nuovi episodi della serie turca con İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz.
- Rai 2, ore 21:20 – Noi. La fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino prosegue con due episodi.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi di cronaca.
- Italia 1, ore 21:26 – Chicago Fire. Tre episodi della quattordicesima stagione della serie action e drama.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi. Nuova indagine a Pineta con Filippo Timi e Lucia Mascino.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Tim Summer Hits – Concerto e musica con Carlo Conti e Andrea Delogu.
- Rai 2, ore 21:20 – Noi – Episodi “Napoli” e “La luna”.
- Rai 3, ore 21:15 – La famiglia Leroy – Film commedia e drammatico con Charlotte Gainsbourg e José Garcia.
- Rai 4, ore 21:21 – Lady Bloodfight – Film d’azione e thriller.
- Rai 5, ore 21:22 – Kilimangiaro – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich.
- Rai Movie, ore 21:10 – Gioventù bruciata – Film cult con James Dean e Natalie Wood.
- Rai Premium, ore 21:20 – Il commissario Dupin: Alta marea – Film crime.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado – Cronaca nera e approfondimento.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede – Fiction turca, nuovi episodi.
- Italia 1, ore 21:26 – Chicago Fire – Tre episodi della quattordicesima stagione.
- 20, ore 21:09 – Transformers 3 – Film d’azione e fantascienza.
- Iris, ore 21:17 – First Man – Il primo uomo – Film biografico e drammatico con Ryan Gosling.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Le fate ignoranti – Film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi – Film TV giallo e commedia.
- Nove, ore 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza – Il meglio della satira di Maurizio Crozza.
I film di stasera in TV venerdì 17 luglio 2026
- La famiglia Leroy – Rai 3, ore 21:15. Sandrine annuncia al marito Christophe di voler divorziare, ma lui prova a riconquistarla organizzando un ultimo viaggio di famiglia.
- Le fate ignoranti – La7, ore 21:15. Dopo la morte del marito, Antonia scopre una parte nascosta della sua vita e incontra un mondo nuovo, fatto di amicizie e legami inattesi.
- I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi – TV8, ore 21:40. A Pineta una nuova indagine coinvolge Massimo Viviani e gli anziani frequentatori del BarLume.
- Lady Bloodfight – Rai 4, ore 21:21. Una giovane esperta di arti marziali viene scelta per partecipare a un torneo clandestino ad altissimo rischio.
- Transformers 3 – 20, ore 21:09. Gli Autobot tornano a combattere contro i Decepticon in una nuova battaglia per il destino della Terra.
- First Man – Il primo uomo – Iris, ore 21:17. Il film racconta la missione della NASA che portò Neil Armstrong sulla Luna.
- Gioventù bruciata – Rai Movie, ore 21:10. James Dean interpreta un adolescente inquieto nella Los Angeles degli anni Cinquanta.
- Il commissario Dupin: Alta marea – Rai Premium, ore 21:20. Nuovo caso per il commissario Dupin, alle prese con un’indagine tra segreti personali e misteri bretoni.
I film su Sky Cinema venerdì 17 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Five Nights at Freddy’s 2. Nuovo capitolo horror ispirato al celebre videogioco.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – I diari della motocicletta. Il viaggio che cambiò la vita del giovane Ernesto Guevara.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Tenet. Il thriller di Christopher Nolan tra spionaggio, tempo e realtà ribaltate.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Shrek e vissero felici e contenti. Nuova avventura animata dell’orco verde.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Equalizer 2 – Senza perdono. Denzel Washington torna nel ruolo di Robert McCall.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Trap. Thriller firmato M. Night Shyamalan.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Il bacio che aspettavo. Film sentimentale con atmosfere romantiche.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Eravamo bambini. Film drammatico italiano.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Benvenuti al Nord. Commedia con Claudio Bisio e Alessandro Siani.
- Sky Cinema, ore 21:15 – Blink Twice. Thriller diretto da Zoë Kravitz.
Stasera in TV, venerdì 17 luglio: la scelta migliore
Chi cerca una serata musicale può scegliere Tim Summer Hits su Rai 1, mentre gli appassionati di fiction possono seguire L’erede su Canale 5 oppure Noi su Rai 2.
Per la cronaca torna Quarto Grado su Rete 4, mentre Italia 1 punta sulle serie americane con Chicago Fire. Tra i film in chiaro spiccano Le fate ignoranti su La7, La famiglia Leroy su Rai 3, First Man – Il primo uomo su Iris e Gioventù bruciata su Rai Movie.
Su Sky Cinema le proposte principali sono Five Nights at Freddy’s 2, Tenet, The Equalizer 2 – Senza perdono, Trap e Benvenuti al Nord.