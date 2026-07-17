La famiglia Leroy è la commedia francese del 2024 in onda su Rai 3. Diretta da Florent Bernard, racconta con ironia e sensibilità la crisi di una coppia sposata da molti anni, costretta a fare i conti con un matrimonio ormai giunto al capolinea e con il desiderio di proteggere i propri figli.

Quando Sandrine decide di chiedere il divorzio, il marito Christophe escogita un ultimo piano per provare a salvare la famiglia: organizzare una vacanza insieme ai figli, sperando che il tempo trascorso tutti insieme possa riaccendere un sentimento che sembra ormai svanito.

Regia, produzione e protagonisti del film La famiglia Leroy

La regia di La famiglia Leroy è firmata da Florent Bernard, autore anche della sceneggiatura. Il film è una commedia che alterna momenti divertenti ad altri più riflessivi, affrontando temi come la famiglia, la separazione, il perdono e la difficoltà di accettare i cambiamenti.

La produzione è stata realizzata da Chapter 2 e TF1 Studio, con il coinvolgimento di alcune delle principali realtà cinematografiche francesi.

I protagonisti sono Charlotte Gainsbourg, che interpreta Sandrine Leroy, e José Garcia, nel ruolo di Christophe Leroy. La coppia dà vita a due personaggi molto diversi, ma ancora profondamente legati da un passato condiviso e dall’amore per i propri figli.

Completano il cast Lily Aubry, Hadrien Heaulmé, Thomas VDB, Marie-Anne Chazel e Philippe Katerine.

Dove è stato girato?

La famiglia Leroy è stato girato in Francia, con riprese effettuate principalmente nella regione della Nuova Aquitania.

Molte scene sono ambientate lungo la costa atlantica francese, tra spiagge, piccoli centri turistici e strade panoramiche che accompagnano il viaggio della famiglia Leroy.

Le location contribuiscono a creare un’atmosfera estiva e malinconica, facendo da sfondo al percorso emotivo dei protagonisti mentre cercano di ritrovare un dialogo ormai perduto.

Trama del film La famiglia Leroy

Dopo molti anni di matrimonio, Sandrine Leroy prende una decisione che cambia completamente la vita della sua famiglia: vuole separarsi dal marito Christophe.

La donna sente che il loro rapporto si è spento e che continuare a vivere insieme significherebbe soltanto prolungare una situazione ormai priva di felicità.

Christophe, invece, non si rassegna all’idea del divorzio. Convinto che tra loro esista ancora qualcosa da salvare, organizza un viaggio in famiglia coinvolgendo i tre figli, nella speranza che la vacanza possa rappresentare un nuovo inizio.

Durante il viaggio emergono vecchie incomprensioni, ricordi, piccoli rancori e momenti di grande tenerezza. I figli assistono ai continui confronti tra i genitori, ma comprendono anche quanto sia difficile mettere definitivamente fine a una lunga storia d’amore.

Tra situazioni divertenti, imprevisti e confessioni inattese, Sandrine e Christophe riscoprono aspetti del loro carattere che il tempo aveva nascosto, interrogandosi sul significato della famiglia e sulla possibilità di ricominciare.

Spoiler finale

Nel finale di La famiglia Leroy, Sandrine e Christophe comprendono che il viaggio non è riuscito a cancellare le ragioni profonde che li hanno portati alla separazione.

Entrambi riconoscono però di avere ritrovato un dialogo sincero e un nuovo rispetto reciproco. Il divorzio non viene vissuto come una sconfitta, ma come una scelta consapevole per permettere a ciascuno di costruire una vita più serena.

Anche i figli accettano la nuova situazione, comprendendo che l’amore tra due persone può trasformarsi senza per questo distruggere una famiglia.

L’ultima scena mostra i Leroy riuniti in un clima finalmente disteso, lasciando un messaggio positivo: una famiglia può continuare a esistere anche dopo la fine di un matrimonio, quando restano il rispetto, l’affetto e la volontà di sostenersi reciprocamente.

Cast completo del film La famiglia Leroy

Il cast di La famiglia Leroy riunisce alcuni tra i più apprezzati interpreti del cinema francese, guidati da Charlotte Gainsbourg e José Garcia. Ecco gli attori principali e i rispettivi personaggi.