La nuova settimana, quella dal 20 al 24 luglio, di Far Away si annuncia ricca di fughe, segreti e tensioni familiari. La soap turca, in onda su Canale 5 dalle 15:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende della famiglia Albora, mentre Alya, Cihan, Kaya, Zerrin e Sadakat restano al centro di nuovi scontri.

Gli episodi porteranno al centro della scena il dialogo tra Alya e Ugur, l’allarme di Sehmuz, le nozze saltate tra Zerrin e Sedat, il rapimento organizzato da Kaya, la ricerca dei due ragazzi e la proposta di Zerrin ad Alya di farle da testimone.

Far Away 20-24 luglio 2026 – lunedì 20 luglio 2026

La settimana si apre con Ugur che si siede con Alya alla caffetteria dell’ospedale. I due parlano delle loro vite e il confronto fa emergere nuovi dettagli legati a Cihan.

Sehmuz assiste alla scena e informa subito Cihan di aver visto Alya e il dottor Ugur parlare insieme. Il clima diventa subito più teso, perché ogni gesto della donna viene osservato e interpretato con sospetto.

Far Away, trama martedì 21 luglio 2026

Nel nuovo episodio, le nozze tra Zerrin e Sedat saltano improvvisamente. La cerimonia viene travolta da un evento inatteso: Kaya decide di entrare in azione.

Il ragazzo si intrufola di nascosto e porta via Zerrin, impedendo il matrimonio. Il gesto apre un nuovo fronte di tensione tra le famiglie e rischia di avere conseguenze pesantissime.

Far Away 20-24 luglio 2026 – mercoledì 22 luglio 2026

Alla villa degli Albora arrivano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, accompagnati dalle loro guardie. Tutti cercano Kaya e Zerrin, ma i due si stanno nascondendo altrove.

La situazione diventa sempre più pericolosa. Le famiglie coinvolte chiedono risposte, mentre Cihan e gli altri cercano di capire dove si siano rifugiati i due ragazzi.

Far Away, trama giovedì 23 luglio 2026

Mine tenta di riallacciare il rapporto con Cihan, ma l’uomo resta irremovibile. Il suo atteggiamento chiuso lascia capire che tra loro non c’è più spazio per un vero riavvicinamento.

Nel frattempo Alya continua a essere coinvolta nelle tensioni degli Albora. Ogni nuova decisione presa dalla famiglia sembra trascinarla sempre più dentro un conflitto che non le concede pace.

Far Away 20-24 luglio 2026 – venerdì 24 luglio 2026

La settimana si chiude con Kadir che accompagna Alya da Kaya e Zerrin. La donna scopre così che i due ragazzi stanno per sposarsi in segreto.

La sorpresa è grande, ma Zerrin va oltre e chiede ad Alya di farle da testimone di nozze. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri familiari e provocare nuove reazioni alla villa degli Albora.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 15:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.