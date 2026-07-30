Dopo tante ipotesi e indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe sciolto le riserve. Barbara D’Urso, infatti, sarebbe a un passo dall’approdo nella giuria di Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso giuria Ballando con le stelle, mancherebbe soltanto la firma

L’accordo fra Barbara D’Urso e la Rai sarebbe, di fatto, già chiuso e mancherebbe solamente la firma sul contratto. Milly Carlucci, dunque, ha deciso di puntare tutto sull’ex conduttrice di Pomeriggio 5 per cercare di limitare i danni dopo l’uscita dal cast di Selvaggia Lucarelli.

La giornalista ha debuttato nello show del sabato sera di Rai 1 nel 2016 ed è stata fra le protagoniste assolute per dieci edizioni. I suoi commenti al vetriolo e le litigate con vari concorrenti hanno senz’altro alimentato l’interesse (e gli ascolti) del format.

Con il passaggio di Lucarelli a Mediaset, dove condurrà L’Isola dei Famosi e tornerà per la seconda edizione di fila a fare da opinionista al Grande Fratello Vip, Milly Carlucci si è ritrovata costretta a individuare un nuovo giudice e la scelta sarebbe ricaduta su Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso giuria Ballando con le stelle, il ritorno in tv della conduttrice

Per Barbara D’Urso l’approdo nella giuria di Ballando con le stelle significherebbe il ritorno con un ruolo da protagonista in tv. Dopo l’addio (non senza polemiche) da Mediaset, la conduttrice ha affrontato un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, interrotto solamente con le ospitate a Domenica In e a Ballando con le stelle. L’anno scorso, D’Urso si è riaffacciata nel mondo dello spettacolo mettendosi in gioco come concorrente nel talent del sabato sera, riuscendo ad arrivare sino alla finale. Una partecipazione, questa, che aveva sollevato non poche polemiche legate al cachet, con qualcuno che si era spinto a parlare di un compenso fra i 50 e i 70 mila euro a puntata. Una notizia poi smentita dalla stessa Milly Carlucci, che aveva ricordato la presenza in Rai di un tetto per gli stipendi che renderebbe impossibile il percepimento di una cifra così tanto alta.

Da dicembre, dopo la fine del programma, D’Urso è nuovamente sparita dalla tv. Una pausa che potrebbe terminare a ottobre, ancora una volta grazie a Ballando.

Quale futuro per gli altri giudici?

Quella di Barbara D’Urso potrebbe non essere l’unica novità nella giuria di Ballando con le stelle della prossima edizione. Gli unici certi di un ritorno dietro il bancone del format sono lo stilista Guillermo Mariotto e la coreografa Carolyn Smith. Gli altri due giudici, cioè Fabio Canino e il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, potrebbero invece abbandonare la trasmissione.

Fra i papabili sostituti spicca il nome di Alberto Matano, che dopo aver dispensato per anni i punti del Tesoretto potrebbe essere promosso a nuovo giurato. Le incognite, insomma, sono numerose e il lavoro per completare il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle sembra essere tutt’altro che terminato.