Il film Sulle ali delle aquile, diretto da Stephen Shin, è un dramma storico del 2016, basato sulla vera storia di Eric Liddell, atleta olimpico e missionario cristiano. Il film va in onda su Tv2000. Con una durata di 104 minuti, racconta la vita di Liddell dopo le Olimpiadi del 1924, quando torna in Cina e affronta la prigionia durante l’occupazione giapponese.

I protagonisti del film sono Eric Liddell, interpretato da Joseph Fiennes, e Xu Niu, interpretato da Shawn Dou. Accanto a loro, un cast di talento che include Elizabeth Arends, Richard Sanderson, Darren Grosvenor, Simon Twu e Augusta Xu-Holland.

Regia e produzione del film Sulle ali delle aquile

La regia di Sulle ali delle aquile è affidata a Stephen Shin, mentre la sceneggiatura è scritta da Michael Parker.

Il film è prodotto da CN, HK, US, con la distribuzione curata da Affirm Films e Beijing Forbidden City Film Co..

Dove è stato girato?

Le riprese di Sulle ali delle aquile si sono svolte principalmente in Cina, per ricreare fedelmente l’ambientazione storica della vicenda.

Tianjin : molte scene sono ambientate in questa città, dove Eric Liddell ha vissuto e insegnato.

: molte scene sono ambientate in questa città, dove Eric Liddell ha vissuto e insegnato. Beijing : utilizzata per le sequenze legate alla prigionia nei campi di internamento giapponesi.

: utilizzata per le sequenze legate alla prigionia nei campi di internamento giapponesi. Hong Kong: alcune riprese si sono svolte qui per le scene di transizione e ambientazioni urbane.

Queste location contribuiscono a rendere il film autentico e immersivo, trasportando lo spettatore nella Cina degli anni ‘30.

Trama del film Sulle ali delle aquile

Dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 1924, Eric Liddell decide di tornare in Cina, dove è nato da genitori missionari. Qui insegna ai ragazzi locali e porta avanti la sua missione cristiana, dedicandosi con passione all’educazione e alla diffusione dei suoi valori.

Nel 1937, l’occupazione giapponese sconvolge il Paese, portando con sé un clima di incertezza e pericolo. Consapevole della crescente minaccia, Eric prende una decisione difficile ma necessaria: manda la moglie Florence e le figlie in Canada, mettendole al sicuro da un conflitto imminente. Lui, invece, sceglie di rimanere in Cina per continuare ad aiutare la popolazione locale, dimostrando un profondo senso di responsabilità e altruismo.

Come tutti gli stranieri presenti nel territorio occupato, Eric viene imprigionato in un campo di internamento giapponese, dove trascorre due anni difficili e segnati dalla privazione. Nonostante le avversità e le dure condizioni di prigionia, Eric non si arrende e continua a insegnare, condividendo le sue conoscenze e diffondendo un messaggio di speranza tra gli altri prigionieri. La sua fede incrollabile e la sua forza d’animo diventano un faro per molti, offrendo conforto e sostegno in un momento di grande sofferenza collettiva.

Spoiler finale

Purtroppo, prima della resa dei giapponesi e della fine della guerra, la vita di Eric Liddell viene tragicamente interrotta da un tumore al cervello. La sua scomparsa prematura lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità di coraggio, fede e dedizione al prossimo continua a vivere, ispirando generazioni di persone in tutto il mondo. La sua storia è un potente esempio di come la forza interiore e la convinzione nei propri ideali possano fare la differenza anche nelle circostanze più difficili.

Sulle ali delle aquile: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Sulle ali delle aquile con i rispettivi personaggi: