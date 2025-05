Il primo episodio della quattordicesima e ultima stagione della serie britannica Vera 14, intitolato Inside, è andato in onda nel Regno Unito a gennaio 2025 e sarà trasmesso in Italia su Giallo il 15 maggio 2025.

Vera 14 Inside: trama dell’episodio

L’ispettore capo Vera Stanhope, magistralmente interpretata da Brenda Blethyn, è chiamata sulla scena del crimine sulle rive del Tyne. Un ritrovamento macabro attende il suo arrivo: il corpo senza vita di un giovane uomo. Un unico, violento colpo alla testa esclude immediatamente l’ipotesi di un tragico annegamento accidentale, indirizzando le indagini verso un omicidio premeditato.

La vittima viene identificata come Zac Martin, un nome che getta un’ombra inquietante sul caso. Zac era appena tornato in libertà dopo aver scontato una pesante pena detentiva per violenza sessuale su larga scala, un passato torbido che inevitabilmente complica le indagini e solleva interrogativi sui possibili moventi dell’omicidio.

Mentre Vera inizia a districarsi nella complessa rete di relazioni e possibili rancori legati al passato di Zac, il sovrintendente capo Kalon le affida un secondo caso, un’ombra che incombe sul presente: un vecchio caso irrisolto riguardante un ex sindacalista la cui condanna per l’omicidio della moglie è stata annullata in appello, lasciando l’assassino ancora a piede libero. Due casi intricati, due verità nascoste che sembrano sfidare le capacità investigative di Vera e del suo team.

Spoiler finale

Con la pressione di risolvere entrambi i misteri che si fa sempre più intensa, Vera si affida all’abilità e alla dedizione della sua squadra. Tuttavia, un’ombra di sospetto si allunga su uno dei suoi fidati collaboratori, un membro del team che sembra celare un segreto, aggiungendo un ulteriore livello di complessità a un’indagine già di per sé labirintica. La fiducia viene messa alla prova mentre Vera si addentra sempre più nel cuore oscuro di entrambi i casi, consapevole che la verità potrebbe essere più sconvolgente di quanto possa immaginare.

Cast principale

Brenda Blethyn : DCI Vera Stanhope

: DCI Vera Stanhope David Leon : DS Joe Ashworth

: DS Joe Ashworth Jon Morrison : DC Kenny Lockhart

: DC Kenny Lockhart Riley Jones : DC Mark Edwards

: DC Mark Edwards Ibinabo Jack : DC Jacqueline Williams

: DC Jacqueline Williams Paul Kaye : Dr Malcolm Donahue

: Dr Malcolm Donahue Sarah Kameela Impey : DC Steph Duncan

: DC Steph Duncan Rhiannon Clements : DS Aiden Healy

: DS Aiden Healy Hugh Quarshie: Sovrintendente capo Khalon

Vera 14 Inside: regia e produzione

Regia: Paul Gay

Genere: Poliziesco, drammatico

Durata: 120 minuti

Paese di produzione: Regno Unito

Case di produzione: Silverprint Pictures, ITV Studios.

Dove è stato girato?

Le riprese di Vera si sono svolte principalmente nel Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, per ricreare l’atmosfera cupa e suggestiva della serie.

Newcastle upon Tyne : molte scene urbane sono ambientate qui, enfatizzando il contrasto tra città e campagna.

: molte scene urbane sono ambientate qui, enfatizzando il contrasto tra città e campagna. Holy Island : utilizzata per le sequenze più isolate e misteriose.

: utilizzata per le sequenze più isolate e misteriose. Tynemouth : scelta per le scene costiere e le indagini vicino al mare.

: scelta per le scene costiere e le indagini vicino al mare. Kielder Forest: sfruttata per le riprese in ambienti boschivi e remoti.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e realistica, perfetta per il tono della serie.