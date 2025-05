Si intitola Mad Unicorn la nuova serie tv di Netflix. La piattaforma di intrattenimento streaming ha rilasciato tale produzione nella giornata di giovedì 29 maggio.

Mad Unicorn, regista e dove è girata

Distribuita in patria con il titolo originale Songkhram Song Duan, Netflix ha diffuso la serie tv, oltre in Italia, in tutti gli altri paesi del mondo in cui è attivo.

Girata ed ambientata in Thailandia, la serie tv appartiene al genere drammatico. Colui che ha scritto la sceneggiatura e che cura anche la regia è Kai Nottapon Boonprakob. Si tratta di un nome decisamente già molto noto in patria, avendo curato la realizzazione di numerosi film di successo. Inoltre, ha vinto alcuni, importanti riconoscimenti.

La prima (e fino ad ora unica) stagione di Mad Unicorn è composta da sei puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa un’ora. Netflix, come spesso accade per le proprie produzioni, ha rilasciato gli appuntamenti tutti insieme, il 29 maggio.

Mad Unicorn, la trama

La trama di Mad Unicorn ha come protagonista Santi. Il giovane è cresciuto in una famiglia decisamente molto povera e tale condizione gli ha causato, nel corso della vita, non pochi problemi. Proprio per ciò che ha passato, il personaggio principale è ambizioso e determinato ad avere successo, uscire dalla povertà ed aiutare la sua famiglia, permettendole così di godere di condizioni economiche maggiormente confortevoli.

Santi, dopo vari tentativi non sempre andati in porto, riesce finalmente a sfondare nel mondo dell’imprenditoria. Grazie anche alla sua buona conoscenza del cinese, il protagonista riesce ad aprire una start up di successo, che opera nel settore delle consegne. Gli affari, sin dal primo momento, sembrano andare bene, ma le cose sono destinate, in breve tempo, a cambiare.

Spoiler finale

Le attività di Santi, durante Mad Unicorn, attirano l’attenzione degli altri imprenditori del settore, che non vedono di buon occhio il protagonista. Quest’ultimo, inoltre, incontra alcuni suoi colleghi decisamente senza scrupoli e disposti a tutto pur di difendere i loro affari. Santi, dunque, si ritrova costretto a destreggiarsi fra preziose opportunità e temibili nemici molto pericolosi.

Mad Unicorn, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mad Unicorn, serie tv che Netflix ha rilasciato il 29 maggio sia in Italia che negli altri paesi del mondo in cui il servizio è attivo.