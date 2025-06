Owen Wilson è il produttore esecutivo ed attore protagonista di Stick, nuova serie tv di Apple TV. La produzione appartiene al genere commedia.

Stick serie tv, regista e dove è girata

La serie tv Stick mira a raccontare, in modo sarcastico, il mondo dello sport e, in particolare, quello del golf. Una disciplina, quest’ultima, decisamente molto diffusa soprattutto in Canada, dove la produzione è ambientata e girata. Le riprese, infatti, si sono concentrate a Vancouver.

Realizzata, fra le altre, da Apple Studios e Piece of Work Entertainment, la serie è nata da un’idea originale di Jason Keller. L’ideatore, inoltre, figura nell’elenco degli sceneggiatori insieme a Esti Giordani, Bill Callahan e Kate Fodor. La regia è di Jonathan Dayton e David Dobkin.

La prima stagione è composta da dieci episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. I primi tre sono stati rilasciati il 4 giugno, mentre gli altri sono pubblicati, con cadenza settimanale, nella giornata di mercoledì.

Stick serie tv, la trama

Al centro della trama di Stick, come detto, c’è Owen Wilson. L’attore, che ha all’attivo una candidatura agli Oscar ed una ai Golden Globe, interpreta Pryce Cahill. Il personaggio principale è un ex giocatore professionista di golf. Dopo un inizio di carriera promettente, la sua attività agonistica si è interrotta in modo brusco e prematuro oramai venti anni fa.

Da quel momento, Pryce ha dovuto reinventarsi e, per vivere, si ritrova costretto a lavorare come impiegato all’interno di un negozio di articoli sportivi dell’Indiana. La sua vita, tuttavia, sta per cambiare di nuovo in maniera radicale.

Spoiler finale

Pryce Cahill, durante la produzione seriale, viene improvvisamente licenziato dal titolare del negozio. Come se non bastasse, ha dei problemi anche sul versante personale, in quanto la moglie ha deciso di interrompere il matrimonio.

Cahill, costretto a ripartire nuovamente da zero, sceglie di avviare una carriera da allenatore di golf e scommette su Santi, un adolescente molto promettente ma dal carattere tormentato. Il protagonista è disposto a tutto pur di trasformare il giovane in un campione, ma la missione si dimostrerà essere ricca di insidie e disavventure.

Stick serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Stick, nuova serie tv comica visibile in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento streaming Apple TV.