Stasera in tv mercoledì 4 giugno 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film La guerra di domani, con Chris Pratt.

Stasera in tv mercoledì 4 giugno 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet. Titolo dell’episodio di stasera: “Veleni sull’isola”. La proprietaria di un’azienda di cosmetici muore per una reazione allergica durante la presentazione di una nuova crema per la pelle. Mervin (Don Gilet) non crede che sia stato un incidente e apre un’indagine per omicidio. E nello stesso tempo cerca indizi sulla morte della madre.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Delitto di Garlasco: chi ha lasciato l’impronta numero 10 sulla porta di ingresso? Chi è l’ignoto che è entrato nella villetta dei Poggi? Domande a cui Federica Sciarelli prova a rispondere anche questa settimana, senza trascurare i nuovi casi di scomparsa segnalati alla redazione del programma.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè introduce la biografia di Andrea Mantegna (1431-1506), artista innovativo, tenace e con un carattere “petroso”. Alcuni esperti illustrano le sue principali opere tra cui il “Cristo Morto” conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Graziella paga l’affitto da un anno e mezzo e, nonostante la convalida di sfratto nel 2024, continua a vivere nella casa di Costanza, che ci sta rimettendo migliaia di euro ed è disperata. E’ uno degli ultimi esempi di “ladri di case” portato alla luce da Mario Giordano, che stasera tornerà sull’argomento.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Mentre Veronica Gentili fa il punto della situazione in studio a Cologno Monzese affidandosi a Simona Ventura per i commenti, in Honduras Pierpaolo Pretelli si divide tra palapa e spiaggia per gestire le discussioni tra i naufraghi e presentare le prove di abilità che si svolgono in riva al mare.

Su La7, alle 21.15, il talk show Speciale La Torre di Babele. Corrado Augias torna in prima serata con una puntata speciale del suo fortunato programma che affronta grandi temi storici, culturali e politici. Nel corso della serata viene proposto il nuovo documentario “Hiroshima 80 anni dopo”.

Su Nove, alle 21.30, il talent Like a Star. Quarta puntata e giro di boa per il programma di Amadeus in cui, in ogni serata, si sfidano sei team composti da tre persone che interpretano lo stesso amato artista per conquistare i voti della giuria e del pubblico. In palio 50.000 euro.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Passati i trenta giorni dalle nozze, le coppie devono decidere cosa ne sarà dei loro matrimoni. Due coniugi hanno vissuto un percorso complicato, ma dopo tanti alti e bassi hanno trovato una nuova intesa.

I film di questa sera mercoledì 4 giugno 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 1999, di Garry Marshall, Se scappi ti sposo, con Richard Gere, Julia Roberts. Il giornalista newyorkese Ike Graham (Richard Gere) scrive un articolo al vetriolo su Maggie Carpenter (Julia Roberts), una ragazza del Maryland che per tre volte ha lasciato i fidanzati sull’altare. La stizzita reazione dell’interessata causa il licenziamento di Ike. Allora lui va nel paese di Maggie per incontrarla.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2021, di Chris McKay, La guerra di domani, con Chris Pratt, Yvonne Strahovski. Un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per annunciare che in trent’anni la razza umana potrebbe soccombere in una devastante guerra contro una specie aliena. Per evitarlo è necessario inviare soldati e civili nel futuro. Tra loro, l’insegnante di liceo Dan (Chris Pratt) e una scienziata.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1997, di P. J. Hogan, Il matrimonio del mio migliore amico, con Dermot Mulroney, Julia Roberts. Quando Julianne scopre che l’ex fidanzato Michael sta per sposarsi, si accorge di amarlo ancora e viene assalita da un violento attacco di gelosia.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film thriller del 1998, di Tony Scott, Nemico pubblico, con Will Smith. L’avvocato Robert Clayton Dean entra in possesso, a sua insaputa, di un video che accusa di omicidio un dirigente della Nsa. Da quel momento alcuni agenti lo spiano con i più sofisticati sistemi elettronici.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Peter Chelson, Serendipity – Quando l’amore è magia, con Kate Beckinsale, John Cusack. Jonathan e Sara s’incontrano e scocca il colpo di fulmine. Ma entrambi sono impegnati. Decidono di affidarsi al destino: se sono fatti per stare insieme, si ritroveranno.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1955, di Carmine Gallone, Don Camillo e l’onorevole Peppone, con Fernandel, Gino Cervi. A Brescello, un paesino della bassa emiliana, è vigilia di elezioni. Il sindaco comunista Peppone s’innamora di una bella attivista del partito, ma don Camillo vigila.

Stasera in tv mercoledì 4 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narco trafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie, Gattin Griffith. Anni 20: Christine, una ragazza madre, ritorna da lavoro e scopre con orrore che suo figlio è sparito. Cinque mesi dopo la polizia le consegna un altro bambino, lei protesta, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Paul King, Wonka, con Timothée Chalamet. Willy Wonka, aspirante mago, vorrebbe aprire una cioccolateria alle Galeries Gourmet. Ma i tre principali cioccolatieri della galleria, Slugworth, Prodnose e Fickelgruber, fanno di tutto per impedirglielo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, con Christian Bale. A otto anni dalla sparizione di Batman, Bruce Wayne torna ad indossare il costume del Cavaliere Oscuro. Stavolta deve vedersela con il terrorista Bane e l’affascinante Catwoman.