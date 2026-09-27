Domenica 27 settembre esordisce l’edizione 2026-2027 di Fuori dal coro. Dopo la fine della novità Giganti con Toni Capuozzo, dunque, il talk di Mario Giordano riprende la collocazione già occupata lo scorso anno.

Fuori dal coro 2026-2027, l’ultimo talk di Rete 4 a partire nella nuova stagione

A partire dalle ore 21:25 circa, il giornalista Mario Giordano inaugura la nuova edizione di Fuori dal coro, trasmissione che ha debuttato nel 2018 nel preserale ma che solamente dall’anno seguente è diventato un talk di prima serata. Si tratta, inoltre, dell’ultimo titolo dell’informazione del Biscione ad esordire nella nuova stagione: tutti gli altri, ovvero Quarto Grado, Dritto e rovescio, Quarta Repubblica, È sempre Cartabianca e Verità Nascoste, sono già nei palinsesti di Rete 4 da circa un mese. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita di Mediaset Infinity.

La criminalità giovanile

A Fuori dal coro del 27 settembre, Mario Giordano dedica un ampio approfondimento al tema della criminalità giovanile. Continuano a essere molto numerosi, infatti, gli eventi criminosi che vengono commessi dalle cosiddette baby gang. Si tratta di gruppi di giovani o giovanissimi che commettono reati di vari natura, dai furti alle aggressioni.

Per parlare di questo fenomeno, il padrone di casa effettua una intervista esclusiva allo studente di appena quindici anni che è stato aggredito e sfregiato sul volto con un machete. Il fatto è accaduto in un parco di Cesena e i suoi aggressori erano tutti minorenni, con un’età fra i 15 e 17 anni.

Fuori dal coro 2026-2027, l’immigrazione

Durante Fuori dal coro di domenica 27 settembre, prima puntata dell’edizione 2026-2027, è proposto un focus sull’immigrazione. A tal proposito è mandato in onda un lungo reportage realizzato in Bosnia. Qui, infatti, una troupe del talk show si è infiltrata nella rete che porta i migranti fino a Trieste. Quel che le telecamere sono riuscite a riprendere è un sistema di scambio di auto e passaggi organizzato dagli stessi trafficanti e da loro chiamato The Game.

Infine, nell’appuntamento che apre la nuova stagione del programma si torna sull’occupazione abusiva, un tema che Giordano affronta oramai da anni. La trasmissione raggiunge la periferia est di Roma. Qui ci sono diversi palazzi occupati, all’interno dei quali si registra lo spaccio delle nuove sostanze psicoattive, tra cui il Fentanyl. Una situazione, questa, che sta creando una preoccupazione crescente soprattutto fra coloro che abitano nei dintorni.