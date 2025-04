Domenica 6 aprile esordisce l’edizione 2025 di Cucine da incubo. Il format è proposto, in esclusiva e in prima visione, su Sky Uno, rete fruibile sul canale 108 di Sky.

Cucine da incubo 2025, conduce Antonino Canavacciuolo

Quella al via oggi è, per il programma, l’undicesima stagione. Cucine da incubo è una produzione Sky Original, realizzata dalla Endemol Shine Italia. La trasmissione è l’adattamento italiano di Ramsay’s Kitchen Nightmares, nato nel Regno Unito, dove è stato portato al successo da Gordon Ramsay.

Cucine da incubo 2025 è composta da sette puntate. Esse sono proposte con cadenza settimanale, nel prime time della domenica. Oltre che in televisione, la trasmissione è fruibile in streaming su Now TV e su Sky Go, oltre che on demand.

Al timone di Cucine da incubo è confermato Antonino Canavacciuolo. Lo chef è il padrone di casa sin dalla prima edizione. In carriera ha vinto 8 stelle Michelin e da anni è impegnato come giudice a MasterChef Italia.

Non cambia il meccanismo di funzionamento

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Cucine da incubo. Il conduttore, in ogni appuntamento, è chiamato a salvare un ristorante in crisi. In primis, Canavacciuolo analizza il servizio ed il menù del ristorante, assaggiando alcune delle ricette. In seguito, osserva lo staff del locale a lavoro, per comprendere i punti di forza e quelli di debolezza.

A questo punto, il conduttore interviene, dando suggerimenti per migliorare la situazione, offrendo la propria consulenza ed insegnando allo chef del locale alcune ricette da inserire nel menù. Infine, il ristorante protagonista della puntata subisce una ristrutturazione completa, che rende la location più affascinante ed accessibile.

Cucine da incubo 2025, per la prima volta lo show è ambientato fuori dall’Italia

La principale novità di Cucine da incubo 2025 riguarda le località nella quale sono ambientate le puntate. Per la prima volta, infatti, il format abbandona i confini nazionali e raggiunge la Germania. In occasione del debutto del 6 aprile, Antonino Canavacciuolo raggiunge il ristorante La dolce Napoli, posto a Rottendorf, cittadina posta tra Norimberga e Francoforte.

Fra una settimana, invece, le telecamere del programma si recano a Bicherasio, borgo in provincia di Torino. Il viaggio di Antonino Canavacciuolo raggiunge, in seguito, Vallecorsa, vicino a Frosinone. Nel quarto appuntamento si rimane nel Lazio, in quanto il locale al centro della serata si chiama Da Mimmo ed è situato a Ciampino. Infine, le ultime tre puntate sono a Robbiate, San Severo e Montella, posti in provincia di Lecco, Foggia ed Avellino.