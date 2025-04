Giovedì 10 aprile si svolgono le partite di andata dei quarti di finale di Europa League. Il secondo torneo più importante d’Europa è visibile, in diretta e in maniera integrale, solo su Sky.

Europa League andata quarti di finale, l’unica italiana impegnata è la Lazio

Dopo l’eliminazione della Roma nella fase del torneo precedente, nel corso dei quarti di finale di Europa League è coinvolta una sola squadra italiana. Si tratta della Lazio, team di Marco Baroni che negli ottavi è riuscita ad avere la meglio sul Viktoria Plzen.

Nella giornata odierna, i nostri portacolori devono affrontare, in trasferta, il Bodo Glimt. La compagine è attualmente seconda nella classifica della Eliteserien, ovvero la massima competizione nazionale della Norvegia.

Il faccia a faccia si disputa presso l’Apsmyra Stadium. La Lazio, alla vigilia, è favorita per il passaggio del turno, ma l’impegno odierno è ricco di insidie, a partire da quelle climatiche. Poche ore prima del fischio di inizio, infatti, nei pressi dell’impianto sportivo si è abbattuta una bufera di neve.

Europa League andata quarti di finale, dove vedere la Lazio

La partita di andata dei quarti di finale di Europa League fra il Bodo Glimt e la Lazio prende il via alle 18:45. L’incontro è fruibile, in diretta e in esclusiva, solo su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 253. Coloro che hanno il compito di raccontare tutto ciò che avviene nel campo sono Antonio Nucera e Massimo Gobbi.

Le altre tre sfide di andata dei quarti di finale si disputano alle 21:00. In primis scendono in campo il Rangers e l’Athletic Bilbao. Tale partita è proposta da Sky Sport 253 e il telecronista è Antonio Nucera.

La partita in chiaro su TV8

Il calendario dei quarti di finale di Europa League contiene, poi, l’interessante scontro fra il Tottenham e l’Eintracht Francoforte. Gli inglesi hanno eliminato l’AZ nella fase precedente, grazie alla vittoria per 3 a 1 ottenuta nel ritorno. I tedeschi, invece, hanno strapazzato gli olandesi dell’Ajax, che nella doppia sfida sono stati eliminati con il punteggio cumulativo di 6 a 2. Tottenham-Eintracht Francoforte è in onda su Sky Sport 254 e il commento è di Pietro Nicolodi.

Infine, sia a pagamento su Sky che in chiaro su TV8, gli appassionati possono godere del faccia a faccia fra il Lione e il Manchester United. Si tratta di due fra le squadre che, per gli scommettitori, sono fra le favorite per la vittoria finale della competizione. La voce che racconta il match è quella di Maurizio Compagnoni.