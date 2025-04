Settimana intensa di emozioni e colpi di scena, quella che va dal 14 al 20 aprile 2025, a La Promessa su Canale 5.

Manuel promette a Jana il suo aiuto per proteggere Pia, mentre Catalina e Pelayo si ritrovano e decidono di dare una nuova chance al loro amore.

I preparativi per il matrimonio di Maria e Salvador sono in corso, ma una palpabile tensione mina la loro relazione. Intanto, Maria Antonia, esasperata dalle indagini di Cruz, medita di andarsene, scatenando un furioso litigio tra Don Alonso e Don Lorenzo.

Ecco nel dettaglio cosa succederà nelle puntate in onda dal 14 al 20 aprile 2025.

La Promessa 14-20 aprile 2025: le anticipazioni di lunedì

Catalina affronta Pelayo per un chiarimento definitivo. Nonostante l’iniziale reticenza del conte, la marchesina riesce a parlargli apertamente. Nel frattempo, la complicità tra Petra e Santos cresce, destando la preoccupazione di Don Romulo.

La Promessa: martedì 15 aprile 2025

I preparativi per il matrimonio di Salvador e Maria appaiono carichi di tensione, suggerendo una possibile evoluzione nel loro legame. Maria Antonia, turbata dai sospetti di Cruz, cerca conforto in Don Lorenzo. Nel frattempo, il Capitano, insospettito da possibili furti nel suo laboratorio, decide di aumentare le misure di sicurezza, creando problemi a Virtudes. Jana e Manuel, invece, coltivano il sogno di un avvenire condiviso, lontano dalle restrizioni imposte dalla famiglia Lujàn.

Mercoledì 16 aprile 2025

Ayala abbandona l’idea di mandare Martina in convento per preservare la sua relazione con Margarita. Don Romulo affida a Petra il compito di recuperare la somma di denaro che Don Alonso ha destinato al convento. La governante ordina a Santos di modificare il suo comportamento nei confronti di Lope e Vera. Virtudes si impegna nella ricerca di una nuova sistemazione per suo figlio. Maria Antonia, esasperata dalle continue insinuazioni di Cruz, considera seriamente l’ipotesi di abbandonare La Promessa. Le difficoltà persistono nei preparativi delle nozze di Maria e Salvador. Manuel confida a Jana il suo desiderio di andare a trovare Pia nel suo rifugio. Pelayo si rifiuta di fare ritorno alla tenuta e propone a Catalina di trasferirsi da lui, ma la marchesina avanza una sua proposta alternativa.

La Promessa 14-20 aprile 2025: la puntata del giovedì

Catalina e Pelayo ritrovano l’armonia e decidono di dare un nuovo inizio alla loro relazione. Don Lorenzo esprime pubblicamente i suoi dubbi riguardo all’avvelenamento di Ayala. Virtudes manifesta il desiderio di portare Adolfo a palazzo, ma trova la ferma opposizione di Petra. Jana si confida con Maria, rivelandole di aver informato Manuel che Pia è ancora viva.

La Promessa: venerdì 18 aprile 2025

Petra attua la sua vendetta nei confronti di Ayala, riappropriandosi del denaro che Don Alonso aveva consegnato alle suore. Manuel e Jana raggiungono la grotta e trovano Pia in precarie condizioni di salute. Petra esercita pressione su Don Ricardo affinché nomini Santos valletto personale di Curro. La possibilità che Maria Antonia lasci la tenuta innesca un acceso diverbio tra Don Alonso e Don Lorenzo.

Sabato 19 aprile 2025

Jana e Manuel hanno una discussione riguardo le condizioni di Pia, durante la quale la ragazza spiega di aver agito segretamente, con il supporto di Don Romulo, per garantirne l’incolumità. Curro cerca di sollevare l’umore di Martina invitandola a fare una passeggiata nel giardino. La disputa tra Don Lorenzo e Don Alonso si fa sempre più intensa, tanto da rendere necessario l’intervento di Cruz per riportare la calma. Nel frattempo, Maria e Salvador si lanciano reciproche accuse per non aver consultato il prete in merito ai preparativi del loro matrimonio, palesando un allontanamento tra loro.

Domenica 20 aprile 2025

Catalina e Pelayo si impegnano nel tentativo di recuperare il loro legame affettivo. Jana ripone la sua fiducia nell’aiuto di Manuel per mettere in salvo Pia, mentre Don Romulo mette in guardia il marchesino, rivelandogli di essere stato avvistato in compagnia della domestica. Il maggiordomo manifesta l’intenzione di informare Don Alonso, ma Manuel chiede del tempo e promette di parlare personalmente con i suoi genitori. Grazie all’aiuto di Manuel, Pia lascerà presto la grotta per trovare rifugio nella vecchia capanna di Ramona.