Netflix propone la serie tv dal titolo Enciclopedia di Istanbul. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Turchia. L’anno di realizzazione è il 2025 e la prima stagione della serie si compone di sei episodi in totale, ognuno della durata di 45 minuti circa.

Enciclopedia di Istanbul film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Selman Nacar. Protagonisti principali sono Zehra e Nesrin interpretati rispettivamente da Helin Kandemir e Canan Ergüder. Nel cast anche Kaan Miraç Sezen nel ruolo di Harun.

Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare a Istanbul e zone limitrofe nel territorio del Bosforo.

La produzione è della Tims & B Productions in collaborazione con Netflix e Brauer & Co.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Istanbul Ansiklopedisi.

Enciclopedia di Istanbul – trama della serie tv in onda su Netflix

Istanbul Encyclopedia intreccia le vite di due donne, Zehra e Nesrin, separate da generazioni e radici culturali distinte, i cui desideri, segreti e menzogne si dipanano in modi completamente diversi sullo sfondo vibrante di Istanbul.

Zehra, una giovane donna piena di speranze, lascia la sua casa per trasferirsi nella caotica e affascinante metropoli di Istanbul. Il suo obiettivo primario è l’istruzione universitaria, vista come un trampolino verso una nuova esistenza. Ma il suo arrivo a Istanbul si trasforma presto in una ricerca più profonda: quella di una nuova casa, di un senso di appartenenza e, soprattutto, della sua vera identità.

Tra le dinamiche di una città in fermento e le sfide della vita universitaria, Zehra si imbatte in nuove amicizie, amori nascenti e ostacoli inaspettati che la costringono a confrontarsi con le sue convinzioni e a ridefinire il suo posto nel mondo. Istanbul, con la sua storia millenaria e il suo melting pot di culture, diventa non solo lo scenario della sua crescita, ma anche un personaggio silente che influenza le sue scelte e rivela aspetti nascosti del suo essere.

Parallelamente, seguiamo il percorso di Nesrin, una donna di una generazione precedente, la cui relazione con Istanbul è diametralmente opposta a quella di Zehra. Nesrin ha progressivamente rinunciato al suo senso di appartenenza, intraprendendo un cammino di distacco da quasi tutti i legami, con un’attenzione particolare a quelli che la vincolano alla stessa Istanbul.

La città, un tempo probabilmente il suo focolare, è ora percepita come una prigione emotiva da cui desidera liberarsi. Attraverso flashback e rivelazioni graduali, scopriamo le ragioni del suo allontanamento, i traumi passati e le decisioni che l’hanno portata a questa esistenza di quasi isolamento. Mentre Zehra cerca di costruire un futuro a Istanbul, Nesrin sembra voler recidere i ponti con il suo passato nella stessa città.

Le storie delle due donne, pur svolgendosi in epoche e con intenti diversi, si sfiorano sottilmente, creando un sottile filo conduttore che esplora temi universali come l’identità, l’appartenenza, il peso del passato e la ricerca della felicità.

Spoiler finale

Istanbul, con la sua dualità di tradizione e modernità, diviene lo specchio delle loro anime, riflettendo le loro speranze, le loro paure e i loro segreti più profondi. Il racconto si snoda tra le strade antiche e i quartieri contemporanei di Istanbul, svelando gradualmente le connessioni inattese tra le due donne e il modo in cui il loro destino è inesorabilmente legato al cuore pulsante di questa città enigmatica.

Enciclopedia di Istanbul: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Enciclopedia di Istanbul e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori