Giovedì 17 aprile si giocano i match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2024-2025. Una sola la squadra italiana ancora in corsa nel secondo torneo più importante d’Europa, ovvero la Lazio.

Europa League 2024-2025 ritorno quarti di finale, la Lazio alla ricerca del passaggio del turno

I biancocelesti, per ottenere l’accesso alla semifinale, sono chiamati ad una impresa. L’andata contro i norvegesi del Bodo Glimt, disputata la scorsa settimana, è terminata, per i nostri portacolori, con una brutta sconfitta per due a zero.

Lazio-Bodo Glimt prende il via alle 21:00. Il faccia a faccia si svolge allo Stadio Olimpico di Roma. Secondo gli scommettitori, la favorita per l’approdo alla semifinale è la squadra ospite, forte del vantaggio maturato sette giorni fa.

I calciatori allenati da Marco Baroni, che per passare il turno devono necessariamente vincere con almeno tre gol di scarto, sono a 90 minuti dalla storia. Mai, prima d’ora, hanno raggiunto una semifinale di Europa League.

La partita è visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky, sulle reti Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (213). Il racconto è curato da Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

Su TV8 Manchester United-Lione

Anche questa settimana, gli appassionati possono ammirare uno degli incontri dei quarti di finale di Europa League in chiaro. La rete di riferimento, a tal proposito, è TV8, che giovedì 17 aprile, dalle ore 21:00, propone l’interessante scontro fra gli inglesi del Manchester United e i francesi del Lione.

I discorsi relativi al passaggio del turno sono tutti ancora aperti. L’andata, giocata in Francia, è terminata due a due. I Red Devils sono assenti da una semifinale europea da tre stagioni, mentre il Lione manca tale appuntamento da quattro anni. Il telecronista del match è Nicola Roggero.

Europa League 2024-2025 ritorno quarti di finale, le altre partite

Il calendario dei quarti di finale di ritorno di Europa League termina, il 17 aprile, con altre due sfide, anch’esse al via alle 21:00. Dopo l’uno a uno dell’andata, l’Eintracht accoglie in casa il Tottenham. La partita è proposta, in diretta e in esclusiva, su Sky Sport 255. La voce scelta per narrare ciò che accade in campo è quella di Pietro Nicolodi.

Infine, la piattaforma satellitare trasmette Athletic Bilbao-Rangers. I discorsi per la qualificazione sono completamenti aperti, in quanto l’andata è giunta al termine con il punteggio di 0 a 0. La rete che propone l’incontro è Sky Sport 256 ed il commentatore è Antonio Nucera.