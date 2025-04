Giovedì 24 aprile, Rai 1 manda in onda gli episodi Fuori dal mondo e Mai abbastanza di Che Dio ci aiuti 8. La stagione della fiction procede con nuovi appuntamenti in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Che Dio ci aiuti 8 Fuori dal mondo, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Che Dio ci aiuti 8 sono la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia, e Rai Fiction.

Ideata da Carlotta Ercolino, la sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino ed Umberto Gnoli. La regia è firmata da Francesco Vicario. Le riprese si sono svolte fra Roma ed Assisi.

Quello di oggi è il terz’ultimo appuntamento della fiction. Il finale di stagione, infatti, è in programma, salvo improvvise modifiche di palinsesto, il prossimo giovedì 8 maggio.

Continuano ad essere molto buoni gli ascolti. Sono 3,6 i milioni di telespettatori che hanno seguito la serie sette giorni fa, con una share del 21,1% di share.

Che Dio ci aiuti 8 Fuori dal mondo, la trama

Durante l’episodio dal titolo Fuori dal mondo di Che Dio ci aiuti 8, alla Casa del Sorriso fa il suo ritorno Suor Costanza. Lo storico personaggio della serie, che ha il volto di Valeria Fabrizi, arriva con una ambulanza e la sua apparizione sembra essere legata al caso che coinvolge una giovane novizia.

Intanto, Pietro e Cristina sono preoccupati e temono che Lorenzo possa aver dimenticato la notizia scioccante. Olly, invece, è tormentata dai flashback. Melody e Corrado hanno il primo appuntamento.

Mai abbastanza, la trama

In seguito, la serata con Che Dio ci aiuti 8 procede con l’episodio Mai abbastanza. In esso, Azzurra accoglie in maniera del tutto inaspettata la sorella Rosa con il compagno e una bimba. La protagonista, presto, comprende che non si tratta solo di una visita di cortesia. Lorenzo finge indifferenza verso Cristina e Pietro, ma l’inconscio sembra parlare in modo molto chiaro. Infine, Olly, approfittando della situazione di caos generale, decide di saltare le sedute di terapia.

Che Dio ci aiuti 8 Fuori dal mondo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, i cui due nuovi appuntamenti sono proposti, dalle ore 21:20 circa, su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.