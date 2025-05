Giovedì 22 maggio, su Rai Play esordisce la novità Dark Lines Delitti a matita. La serie appartiene al genere true crime.

Dark Lines Delitti a matita, raccontare la cronaca mediante l’arte della graphic novel

Dark Lines Delitti a matita è una produzione originale di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direzione guidata da Marcello Ciannamea.

Il format, novità assoluta, mira a raccontare la cronaca nera in un modo decisamente innovativo. Le otto vicende prese in esame, tutte con vittime donne, sono narrate mescolando voci, tecniche e stili narrativi differenti. Alla minuziosa e fedele ricostruzione del crimine, infatti, si aggiungono il linguaggio della graphic novel e l’illustrazione in movimento.

La regia della serie è affidata a Giacomo Talamini. Gli ideatori sono Tito Faraci e Giovanni Filippetto, che figurano anche nell’elenco degli autori insieme ad Ivan Russo.

Protagonista del progetto è Valentina Romani

Protagonista di Dark Lines Delitti a matita c’è l’attrice Valentina Romani. Si tratta di un volto decisamente molto noto, soprattutto al pubblico della TV di Stato, avendo presenziato a titoli importanti come Mare Fuori, La Porta Rossa, Noi siamo leggenda, Mike e Gerri.

Valentina Romani, in pieno stile documentaristico, introduce le vicende e le snocciola nei minimi dettagli, ricostruendo i vari dettagli. Per tale motivo, per ogni singolo caso è dato spazio al contesto nel quale è accaduto il fatto, ai possibili moventi, alle testimonianze ed ai vari sospettati.

Romani, presentando il programma, ha ammesso: “Si tratta di un viaggio nelle ombre, ma anche un modo per restituire voce a chi non ce l’ha più. Essere parte di questo progetto significa per me entrare in punta di piedi in storie dolorose, cercando di raccontarle con rispetto e verità (…). Parlare di violenza non è mai facile, ma è necessario. Perché il silenzio, a volte, può essere la forma più insidiosa di complicità“.

Dark Lines Delitti a matita, si parte con il delitto di Chiara Poggi

La prima storia al centro di Dark Lines Delitti a matita è quella relativa all’omicidio di Chiara Poggi. Il caso, accaduto nel 2007, è tornato al centro dell’attualità a causa del nuovo filone di inchiesta incentrato su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Le altre vicende analizzate durante gli appuntamenti di Dark Lines coinvolgono Simonetta Cesaroni, Meredith Kercher, Marta Russo, Serena Mollicone, Elisa Claps, Nada Cella e Melania Rea.

Le animazioni al centro del format sono realizzate dal già citato Tito Faraci, che presentando la trasmissione ha dichiarato: “Il disegno ha una forte credibilità, su un piano concreto, che riguarda i fatti. E, allo stesso tempo, su un livello emotivo, perché forti e reali sono i sentimenti che suscita“.