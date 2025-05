La serie tv Dept Q Sezione casi irrisolti, scritta e diretta da Scott Frank, è un procedural crime con sfumature thriller e drammatiche. Basata sulla saga letteraria di Jussi Adler-Olsen, la serie segue le indagini di un detective relegato a risolvere casi irrisolti. La serie è disponibile su Netflix dal 29 maggio 2025.

I protagonisti della serie tv sono Carl Morck, interpretato da Matthew Goode, e Rose Knudsen, interpretata da Chloe Pirrie. Accanto a loro, un cast di talento che include Alexej Manvelov, Kelly Macdonald, Leah Byrne e Aron Dochard.

Regia e produzione della serie tv Dept Q Sezione casi irrisolti

La regia di Dept Q Sezione casi irrisolti è affidata a Scott Frank, già creatore di La regina degli scacchi.

La serie è prodotta da Netflix Studios, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di Dept Q Sezione casi irrisolti si sono svolte principalmente in Scozia, sfruttando ambientazioni urbane e cupe per enfatizzare il tono investigativo della serie:

Edimburgo : molte scene sono state girate nella capitale scozzese, tra vicoli stretti e edifici storici.

: molte scene sono state girate nella capitale scozzese, tra vicoli stretti e edifici storici. Set ricostruiti in studio : impiegati per le sequenze interne degli interrogatori e degli uffici della polizia.

: impiegati per le sequenze interne degli interrogatori e degli uffici della polizia. Zone rurali della Scozia: utilizzate per le scene legate ai casi irrisolti e alle indagini sul campo.

Trama della serie tv Dept Q Sezione casi irrisolti

L’ispettore capo Carl Morck è un investigatore brillante, dotato di un’intelligenza tagliente e di un intuito fuori dal comune, ma è anche un collega difficile, famoso per il suo sarcasmo pungente e il carattere spigoloso. Non sorprende, quindi, che all’interno della polizia di Edimburgo si sia guadagnato ben pochi amici.

Dopo una tragica sparatoria che provoca la morte di un giovane agente e lascia il suo partner paralizzato, Carl viene “parcheggiato” in un ufficio polveroso nel seminterrato, diventando l’unico responsabile del Dipartimento Q, una nuova unità creata ufficialmente per risolvere vecchi casi irrisolti, ma che in realtà rappresenta poco più di un’operazione di facciata per distrarre l’opinione pubblica dai recenti fallimenti della polizia.

Spoiler finale

Nonostante la situazione apparentemente senza sbocchi, Carl Morck non si lascia scoraggiare. Inizia a mettere insieme una squadra di emarginati e investigatori sottovalutati, tutti decisi a dimostrare il proprio valore. Quando Carl decide di riaprire il caso di un importante funzionario pubblico scomparso misteriosamente anni prima, il Dipartimento Q torna improvvisamente sotto i riflettori.

Mentre l’indagine si snoda tra depistaggi, segreti sepolti e ostacoli burocratici, Carl torna a fare ciò che gli riesce meglio: sfidare l’autorità, smuovere le acque e rifiutarsi ostinatamente di accettare un no come risposta. Il caso, ben presto, si rivela molto più pericoloso di quanto chiunque avesse immaginato.

Dept Q Sezione casi irrisolti serie tv: cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Dept Q Sezione casi irrisolti con i rispettivi personaggi: