Mentre milioni di fan in tutto il mondo attendono l’arrivo della quarta stagione, Netflix ha confermato ufficialmente l’uscita di Bridgerton 5 e 6. Per riuscire a vederle in tv, tuttavia, occorrerà attendere qualche anno.

Bridgerton 5 e 6, quando usciranno le prossime stagioni

Ad annunciare l’arrivo di Bridgerton 5 e 6, come detto, è stato Netflix. La piattaforma di intrattenimento streaming ha diffuso tale notizia sulle proprie pagine social negli scorsi giorni, senza tuttavia fornire nessun altro tipo di dettaglio in merito.

Al momento, dunque, non vi è alcuna ufficialità sulla data di rilascio dei prossimi appuntamenti. Quel che è certo è che la quarta stagione debutterà solamente nel 2026. Le due stagioni precedenti sono state pubblicate con cadenza biennale, nel 2020 e nel 2022. Se tali tempistiche saranno rispettate per i futuri capitoli, è lecito ipotizzare che Bridgerton 5 e 6 potrebbero essere trasmesse nel 2028 e nel 2030, anche se non è esclusa un’accelerazione dei tempi necessari per la produzione.

Bridgerton 5 e 6, le ipotesi sulle protagoniste

Bridgerton, ideata da Chris Van Dausen, porta la firma di vari produttori esecutivi, fra cui spicca quella di Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal). La trama, invece, è tratta dagli omonimi romanzi scritti da Julia Quenn.

La saga di quest’ultima è composta da otto romanzi. Pubblicati fra il 2000 e il 2006, ognuno di essi è dedicato ad un membro della famiglia Bridgerton. La trasposizione televisiva si è dimostrata, fino ad ora, abbastanza fedele rispetto all’andamento narrativo dei tomi. Entrambi, nella prima e nella seconda stagione, hanno seguito le vicende di Daphne ed Anthony.

A differenza dei libri, invece, la serie tv ha invertito l’ordine dei protagonisti della terza e quarta stagione. Nei romanzi, infatti, le vicende di Colin (e la consorte Penelope) seguivano quelle di Benedict, mentre nella produzione televisiva avviene il contrario, con il quarto capitolo che sarà dedicato proprio alla storia del personaggio interpretato da Luke Thompson.

Se la serie tv continuerà a rispettare l’andamento della saga letteraria, allora si può ipotizzare che le protagoniste di Bridgerton 5 e 6 saranno Eloise e Francesca.

La trama della quarta stagione

In attesa di avere certezze su Bridgerton 5 e 6, emergono sempre più dettagli sulla trama della quarta stagione. Come detto, avrà come protagonista Benedict, secondogenito che, almeno inizialmente, non sembra essere interessato a sistemarsi.

Le cose cambiano quando partecipa ad un ballo in maschera organizzato dalla mamma. Durante tale evento, al quale presenzia con poca convinzione, Benedict rimane folgorato dalla Dama in Argento, ovvero Sophie Baek, che ha il volto di Yerin Ha.

Il personaggio principale, non appena la vede, rimane estasiato. Tuttavia, non fa in tempo a fare la prima mossa: un altro pretendente, infatti, chiede alla ragazza un ballo.