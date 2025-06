La serie tv The Serpent Queen 2, creata da Justin Haythe, è un dramma storico del 2024, basato sulla vita di Caterina de’ Medici. La serie è disponibile su Prime Video e ha una durata media di 48-56 minuti per episodio.

I protagonisti della serie tv sono Caterina de’ Medici, interpretata da Samantha Morton, e Carlo IX, interpretato da Bill Milner. Accanto a loro, un cast di talento che include Minnie Driver, Angus Imrie, Emma McDonald, Stanley Morgan, Philippine Velge, Rosalie Craig, Isobel Jesper Jones, Barry Atsma, Enzo Cilenti, Sennia Nanua, Kiruna Stamell, Nicholas Burns, Beth Goddard, Raza Jaffrey, Danny Kirrane e Ray Panthaki.

Regia e produzione della serie tv The Serpent Queen 2

La serie tv è creata da Justin Haythe, con la regia di Stacie Passon (stagione 1) e altri registi per la seconda stagione.

La produzione è curata da 3 Arts Entertainment e Lionsgate Television, con la distribuzione affidata a MGM+.

Dove è stata girata?

Le riprese di The Serpent Queen 2 si sono svolte principalmente in Francia, sfruttando ambientazioni storiche per enfatizzare il tono della serie:

Castelli della Loira : utilizzati per rappresentare la corte reale di Caterina de’ Medici.

: utilizzati per rappresentare la corte reale di Caterina de’ Medici. Parigi : impiegata per le sequenze legate agli intrighi politici e religiosi.

: impiegata per le sequenze legate agli intrighi politici e religiosi. Set ricostruiti in studio: utilizzati per le scene interne della corte e delle stanze private della regina.

Trama della serie tv The Serpent Queen 2

La seconda stagione si apre con Caterina de’ Medici saldamente alla guida della Francia, ora regina reggente con il figlio Carlo IX finalmente maggiorenne. Tuttavia, il suo potere, seppur consolidato, è costantemente messo alla prova. La corte dei Valois è un nido di vipere, e Caterina è distratta dai continui conflitti personali, le gelosie e le ambizioni sfrenate dei suoi stessi figli, che minano la stabilità del regno dall’interno.

A complicare ulteriormente il quadro già precario, emerge una nuova figura, Edith, una misteriosa profetessa la cui influenza cresce a dismisura. Edith ottiene rapidamente un seguito fedele e appassionato, che giura di sfidare l’intero sistema religioso e le sue gerarchie consolidate. Le sue predizioni e il suo carisma scatenano nuove e pericolose tensioni in tutto il paese, alimentando il fervore religioso e le divisioni tra cattolici e protestanti, già al limite della sopportazione.

Sentendosi profondamente minacciata dall’ascesa di questa nuova figura e dal crescente disordine, la corte di Caterina si rivela più divisa che mai. Lungi dall’unirsi per il bene comune, le potenti fazioni aristocratiche si rivolgono ai propri piani per un beneficio puramente egoistico:

I Guisa , la potente famiglia cattolica, non esitano a commettere atti empi e brutali, intensificando le loro azioni per consolidare il proprio potere e schiacciare ogni forma di dissenso religioso.

, la potente famiglia cattolica, non esitano a commettere atti empi e brutali, intensificando le loro azioni per consolidare il proprio potere e schiacciare ogni forma di dissenso religioso. I Borboni, dal canto loro, cercano disperatamente un’alleanza strategica con la protestante Elisabetta I d’Inghilterra, sperando di ottenere un appoggio militare e politico che possa ribaltare gli equilibri di potere in Francia.

Spoiler finale

Mentre la Francia sprofonda in un vortice di disordini politici e religiosi, con rivolte che scoppiano nelle province e la minaccia della guerra civile sempre più concreta, Caterina lotta con disperazione per mantenere il suo potere e l’unità del regno. Le sue manovre politiche diventano sempre più astute e spietate. Ma la domanda che aleggia su ogni sua decisione è: fino a che punto sarà disposta a spingersi? Sarà capace di sacrificare la sua moralità, i suoi affetti o persino la vita dei suoi nemici (o dei suoi stessi alleati) pur di riprendere il controllo di un regno che sembra ormai sfuggirle di mano? La stagione esplora i dilemmi morali e le scelte estreme di una regina disposta a tutto per il trono.

The Serpent Queen 2 – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv The Serpent Queen 2 con i rispettivi personaggi: