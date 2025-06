Prosegue, con una nuova puntata in prime time, la programmazione tv italiana de La Notte nel Cuore, in onda venerdì 27 giugno. La serie, originale della Turchia, è visibile dalle ore 21:30, su Canale 5.

La Notte nel Cuore 27 giugno, come cambiano i palinsesti

A partire da venerdì 27 giugno, dunque, cambiano i palinsesti della rete ammiraglia del Biscione. Per tutta la durata della bella stagione subisce un ridimensionamento la programmazione tv di Tradimento. La fiction, il venerdì sera, è sostituita da La Notte nel Cuore, in onda già da settimane nel prime time della domenica.

La società che ha curato la realizzazione del titolo è la TIMS Production, la sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta. Le riprese si sono svolte in Cappadocia, storica zona della Turchia.

La Notte nel Cuore 27 giugno, la trama

Nel corso della puntata del 27 giugno della serie, Bunyamin si trova di fronte ad un bivio. I Sansalan, infatti, lo hanno costretto a porgere le sue scuse a Cihan e a Sevillay per le parole offensive che ha pronunciato nei loro confronti e per aver leso la loro dignità. Qualora si rifiutasse, per lui arriverebbe il licenziamento immediato.

Intanto, il momento molto atteso della cerimonia di nozze fra Sevillay e Cihan arriva, ma le cose non vanno come sperato. Sevillay, infatti, rifiuta il matrimonio, in quanto è convinta che sia la madre Hikmet che lo zio Samet abbiano architettato tale unione esclusivamente per i loro interessi.

Spoiler finale

Durante la puntata del 27 giugno, il rapporto fra Tahsin e Samet diventa sempre più forte. Il primo si dice pronto a trovare i responsabili della sparatoria avvenuta all’interno della villa, ma non tutti si fidano di lui. Infine, Nuh e Melek cercano, invano, di ricevere l’aiuto della loro nonna materna. Quest’ultima, tuttavia, sta fingendo, in quanto il suo unico interesse è quello di riuscire a liberare la famiglia dalla loro scomodo presenza.

La Notte nel Cuore 27 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte nel Cuore, in onda con un nuovo appuntamento su Canale 5 e visibile anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.