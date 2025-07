Domenica 27 luglio, Sky Atlantic manda in onda la prima puntata di Barry 4. La serie tv prende il via alle 21:10 circa.

Barry 4, regista e dove è girata

Ideata da Alec Berg e Bill Hader, la produzione seriale appartiene al genere thriller.

La quarta stagione, al via in prima visione in Italia oggi, è composta da otto episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Sky Atlantic, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone quattro alla settimana per due settimane, nel prime time della domenica.

Il quarto capitolo, che chiude definitivamente la serie, è ambientata a Los Angeles, dove si sono svolte anche le riprese. La regia è a cura di Bill Hader. Quest’ultimo ha scritto anche la sceneggiatura, in compagnia di Liz Sarnoff, Duffy Boudreau, Taofik Kolade, Emma Barrie e Nicky Hirsch.

Barry 4, la trama

Nel corso della prima puntata della quarta stagione di Barry, il protagonista si trova in carcere. Fuches, suo compagno di cella, teme che il personaggio principale, nella sua vita da recluso, possa essere a rischio e, collaborando con le forze dell’ordine, prova ad estorcergli una confessione.

Gene, intanto, è acclamato da tutti per il lavoro che ha compiuto nelle operazioni che hanno portato all’arresto di Barry. Nonostante le avvertenze ricevute da Jimmy, Gene decide comunque di esporsi mediaticamente e cavalcare la vicenda per un tornaconto personale: organizza, così, una intervista con un giornalista.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento che apre la quarta stagione della produzione seriale, Sally ha un crollo nervoso mentre sta tornando nella sua casa natale. In seguito, decide di recarsi in carcere per incontrare il protagonista.

Hank, poi, fugge a Santa Fe con Cristobal e gli nasconde la notizia dell’arresto di Barry. Quest’ultimo, infine, si offre di aiutare l’FBI: lui si propone di fornire agli agenti informazioni in merito ai ceceni ed, in cambio, spera di ottenere un trasferimento dal carcere ad un alloggio speciale.

Barry 4, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della quarta stagione di Barry, al via, in prima visione in Italia, su Sky Atlantic domenica 27 luglio, dalle ore 21:20 circa.