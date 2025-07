L’orto americano, diretto da Pupi Avati, è un film gotico italiano del 2024 tratto dal suo omonimo romanzo. In onda su Sky Cinema Uno, ha una durata di 107 minuti e si svolge tra Bologna, il Midwest americano e il Polesine, in un’atmosfera sospesa tra amore, ossessione e mistero. Presentato fuori concorso alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia, il film è stato accolto come un ritorno al gotico avatiano.

Regia, produzione e protagonisti del film L’orto americano

Pupi Avati dirige il film. Ha scritto, inoltre, la sceneggiatura con il figlio Tommaso Avati. La produzione unisce Italia e Stati Uniti. Hanno supportato il progetto, infatti, Duea Film, Minerva Pictures e Rai Cinema.

I protagonisti principali della storia sono:

Filippo Scotti , nel ruolo del giovane scrittore, tormentato e ossessivo.

, nel ruolo del giovane scrittore, tormentato e ossessivo. Rita Tushingham , che interpreta Flora, la madre della ragazza scomparsa.

, che interpreta Flora, la madre della ragazza scomparsa. Chiara Caselli , nel ruolo di Doris, una figura enigmatica.

, nel ruolo di Doris, una figura enigmatica. Roberto De Francesco , che interpreta Emilio Zagotto, un uomo inquietante.

, che interpreta Emilio Zagotto, un uomo inquietante. Altri attori completano il cast con ruoli chiave.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene tra Roma, Ferrara, Ravenna e Davenport (Iowa). Il film, infatti, alterna paesaggi rurali americani e scorci della Bassa padana. Cesare Bastelli ha curato la fotografia in bianco e nero. La lavorazione è iniziata nel novembre 2023. Si è conclusa, invece, nel marzo 2024.

Trama del film L’orto americano

La storia inizia a Bologna nel 1945. Un giovane scrittore, infatti, incrocia lo sguardo di un’ausiliaria americana. Se ne innamora, quindi, perdutamente. Un anno dopo, si trasferisce nel Midwest per scrivere. Lì scopre che la madre della ragazza abita nella casa accanto. La donna è disperata per la scomparsa della figlia. Quest’ultima, infatti, aveva scritto di volersi sposare. Il protagonista, perciò, inizia una ricerca ossessiva. Scopre così urla notturne e presenze inquietanti.

Spoiler finale

Nel finale, il protagonista scopre una verità terribile. La ragazza, infatti, è morta in circostanze misteriose. La sua ossessione, quindi, lo ha condotto a una realtà disturbante. Il film, perciò, si chiude con un epilogo in Italia. Lì, il giovane affronta le conseguenze della sua ricerca. L’atmosfera, infine, è sospesa tra follia e redenzione.

Cast completo del film L’orto americano

Il cast unisce attori italiani e internazionali. Presenta, infatti, volti noti del cinema d’autore e della televisione. Ogni personaggio, quindi, contribuisce a creare l’atmosfera inquieta.